Conheça 5 minicasas para comprar na Amazon; opções variam de tamanho e preço

Pré-fabricadas, montáveis e até dobráveis, as minicasas oferecem praticidade para a moradia a partir de 10 mil dólares

Elis Freire

Publicado em 11 de julho de 2025 às 17:55

Casa pré-fabricada de luxo disponível na Amazon Crédito: Reprodução

As minicasas conquistaram adeptos por todo mundo entre quem busca praticidade para morar, chegando pré-fabricadas e podendo ser montada em poucos dias. Apesar de grande parte não estarem disponíveis para entrega no Brasil, essa realidade tem mudado aos poucos com algumas opções disponíveis para o país no site da Amazon.>

Algumas dobráveis, outras com dois andares e até varandas, já são inúmeras opções no mercado, variando de tamanho e preço. A partir de 10 mil dólares e com entrega em até 1 mês, essas casas prometem mais liberdade e menos dor de cabeça de uma obra.>

Os modelos disponíveis já vêm com instalações elétricas e hidráulicas e podem ser personalizadas de acordo com o gosto do morador.>

Confira modelos:>