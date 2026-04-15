PREÇO

Bienal do Livro 2026 oferece descontos de até 80% e livros a partir de R$ 5 em Salvador

Editoras oferecem preços atrativos durante o evento que segue até o dia 21

Nauan Sacramento

Publicado em 15 de abril de 2026 às 17:17

Bienal do Livro Bahia 2026 é a aberta nesta quarta (15) com presença de autoridades e escritores Crédito: Sora Maia/CORREIO

A Bienal do Livro Bahia 2026 abriu as portas, nesta quarta-feira (15), no Centro de Convenções de Salvador, apresentando uma série de promoções para atrair leitores de diversos perfis. Com descontos que chegam a 80% em títulos selecionados e alguns estandes com preços fixos a partir de R$ 5, o evento se posiciona como uma oportunidade estratégica para a renovação de bibliotecas pessoais e o consumo de literatura nacional e internacional.

Entre os maiores destaques na redução de preço está a Livraria Paisagem, que aplicou descontos em obras de saúde e estilo de vida. Livros que anteriormente custavam R$ 35 estão por R$ 5. Na mesma linha de preços acessíveis, o estande Promo Livros oferece qualquer título de seu acervo por R$ 15, incluindo sucessos como "A princesa salva a si mesma neste livro" e "Caraval".

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Descontos em grandes editoras e sagas

Para os leitores de ficção e literatura contemporânea, a Companhia das Letras trouxe obras do autor de suspense Raphael Montes com valores reduzidos: "O Vilarejo" caiu de R$ 69,90 para R$ 47,92, enquanto o sucesso "Jantar Secreto" sai por R$ 53. Já no estande da LDM/Rocco, clássicos de Clarice Lispector, como "A Hora da Estrela", têm preços a partir de R$ 35,92, com algumas promoções da editora chegando a 50% de desconto.

A cultura pop e os colecionadores também encontram oportunidades no estande da Escariz. Toda a saga "Bridgerton" está em oferta por R$ 58,90 cada volume. Para os fãs de mangás, os títulos de "Hunter X Hunter" foram reduzidos para R$ 35,90, e as edições de "Sailor Moon" saem de R$ 99 por R$ 79,90. A HarperCollins Brasil também aplicou um corte linear de 30% em todo o seu catálogo disponível durante a feira.

Estratégias de combos e kits

Além dos descontos diretos, as editoras apostam em modelos de venda por volume. A Livraria Edson Sousa comercializa qualquer livro por R$ 20, mas oferece um combo de três unidades por R$ 50. No estande da Editora Cabana Vermelha, além de títulos entre R$ 15 e R$ 25, há o "kit surpresa" de romances por R$ 30 e promoções progressivas para livros com selos específicos.