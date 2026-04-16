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Mulher é feita refém durante confronto em bairro de Salvador

Caso aconteceu em Pirajá

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de abril de 2026 às 21:55

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Divulgação

Uma mulher foi feita refém em Pirajá, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (16). O caso aconteceu durante um confronto entre suspeitos e a Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para averiguar denúncia de que um grupo de homens armados estaria comercializando entorpecentes na Rua Eliziário da Cruz. 

Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos atiraram contra os agentes e fugiram. Na tentativa de fuga, um deles invadiu uma residência e fez uma pessoa refém.

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O suspeito se rendeu e a vítima foi libertada. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, um carregador com 14 munições, uma balança, 45 porções de cocaína, 9 porções de maconha, um relógio, um aparelho de celular e dinheiro em espécie.

Todo o material apreendido e o detido foram conduzidos à Central de Flagrantes.

Tags:

Salvador Polícia Militar

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