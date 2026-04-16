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Inmet alerta para perigo de chuvas intensas no Norte e Nordeste

Alerta é válido das 9h de quarta-feira (16) até as 23h59 de quinta-feira (17)

Millena Marques

Publicado em 16 de abril de 2026 às 19:06

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo para chuvas intensas na Região Norte e em parte do Nordeste. Também há aviso de perigo potencial para temporais no Sul e em áreas do Centro-Oeste.

O alerta de perigo é válido das 9h de quarta-feira (16) até as 23h59 de quinta-feira (17), abrangendo áreas do Norte do país, Maranhão, norte de Mato Grosso e regiões vizinhas. Segundo o Inmet, estão previstas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 mm por dia, além de ventos intensos de 60 a 100 km/h.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

As áreas mais afetadas incluem os estados do Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rondônia e Mato Grosso. Há risco de corte de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

Na Região Norte, a previsão é de pancadas de chuva com forte intensidade. Já no Nordeste, o destaque vai para o Maranhão, norte do Piauí e extremo noroeste do Ceará, onde a chuva também deve ser intensa. Nos demais estados da região, há possibilidade de precipitações isoladas, mas sem grandes acumulados.

No Centro-Oeste, a previsão indica chuva intensa em Mato Grosso e no oeste de Mato Grosso do Sul. As temperaturas na região variam entre 16°C e podem chegar a 34°C.

No Sudeste, o tempo permanece estável na maior parte dos estados. A exceção é o extremo oeste de São Paulo, onde há possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre mínima de 7°C e máxima de 32°C.

Já na Região Sul, o alerta é de tempestades com potencial para rajadas de vento, chuva intensa e queda de granizo. As instabilidades devem atingir principalmente o oeste do Paraná, Santa Catarina e o centro-leste do Rio Grande do Sul. Também há previsão de ventos costeiros no litoral gaúcho.