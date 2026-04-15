FOLGA

Prefeitura de Salvador e Governo da Bahia anunciam ponto facultativo para próximo feriado

Áreas essenciais continuam operando normalmente

Millena Marques

Publicado em 15 de abril de 2026 às 07:53

Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

O Governo da Bahia e a Prefeitura de Salvador confirmaram ponto facultativo aos servidores públicos na próxima segunda-feira (20), véspera do feriado de Tiradentes.

O decreto do ponto facultativo foi publicado pelo governo estadual nesta quarta-feira (15). A prefeitura divulgou a decisão por meio do Decreto nº 41.528 no Diário Oficial do Município.