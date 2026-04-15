Prefeitura de Salvador e Governo da Bahia anunciam ponto facultativo para próximo feriado

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Millena Marques
Publicado em 15 de abril de 2026 às 07:53
O Governo da Bahia e a Prefeitura de Salvador confirmaram ponto facultativo aos servidores públicos na próxima segunda-feira (20), véspera do feriado de Tiradentes.
O decreto do ponto facultativo foi publicado pelo governo estadual nesta quarta-feira (15). A prefeitura divulgou a decisão por meio do Decreto nº 41.528 no Diário Oficial do Município.
As áreas consideradas essenciais continuam operando normalmente. Entre elas estão saúde, mobilidade, ordem pública e fiscalização urbana.