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Prefeitura de Salvador e Governo da Bahia anunciam ponto facultativo para próximo feriado

Áreas essenciais continuam operando normalmente

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de abril de 2026 às 07:53

Porto da Barra
Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

O Governo da Bahia e a Prefeitura de Salvador confirmaram ponto facultativo aos servidores públicos na próxima segunda-feira (20), véspera do feriado de Tiradentes.

O decreto do ponto facultativo foi publicado pelo governo estadual nesta quarta-feira (15). A prefeitura divulgou a decisão por meio do Decreto nº 41.528 no Diário Oficial do Município.

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As áreas consideradas essenciais continuam operando normalmente. Entre elas estão saúde, mobilidade, ordem pública e fiscalização urbana.

Tags:

Bahia Salvador Folga

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