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Instituição oferece 260 bolsas integrais para cursos profissionalizantes em Salvador

Do total, 140 vagas são para cursos intinerantes

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:52

Curso técnico de enfermagem do Monte Tabor
Curso técnico de enfermagem do Monte Tabor Crédito: Divulgação

O Monte Tabor vai ofertar 260 bolsas integrais para quatro cursos profissionalizantes, sendo 140 para cursos intinerantes. A iniciativa é voltada a pessoas em situação de vulnerabilidade na Bahia. O curso será realizado de forma presencial e as aulas têm início previsto para os dias 27 e 28 de abril.

O prazo de inscrições é até a próxima sexta-feira (17), na sede do Ludovica - Centro de Educação Profissional, unidade de ensino mantida pelo Monte Tabor. A instituição fica na rua Pastor José Guilherme de Moraes, no bairro de Pau da Lima, em Salvador.

Os cursos oferecidos são: Atualização de Enfermagem em Pediatria, Atualização em UTI Neonatal, Copeiro Dietista e Atendente de Farmácia. A iniciativa reafirma os valores do Monte Tabor — fé, dignidade humana, compaixão, compromisso com ensino e pesquisa, e inovação.

As vagas são destinadas a candidatos com mais de 18 anos, que tenham concluído o ensino médio ou técnico em Enfermagem, e que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O resultado final será divulgado no site do Monte Tabor e no Instagram @ludovicaeducacao.

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Cursos itinerantes

O Monte Tabor também oferece cursos gratuitos itinerantes, que acontecem em outras instituições parceiras para beneficiar as comunidades locais. Cada curso oferece 35 bolsas integrais.

Uruguai – Colégio Estadual Solange Hortélio Franco

Curso: Agente de Higienização

Inscrições: até dia 16 de abril

Stella Maris – Obras Sociais Anjo Bom da Bahia

Curso: Cuidador da Pessoa Idosa

Inscrições: até dia 17 de abril

Bonfim – Projeto Bom Samaritano

Curso: Agente de Higienização

Inscrições: até 22 de abril

Iguatemi – Faculdade Anhanguera

Curso: Assistente Administrativo e Financeiro

Inscrições: até dia 17 de abril

Tags:

Salvador Cursos

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