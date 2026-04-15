Instituição oferece 260 bolsas integrais para cursos profissionalizantes em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:52
O Monte Tabor vai ofertar 260 bolsas integrais para quatro cursos profissionalizantes, sendo 140 para cursos intinerantes. A iniciativa é voltada a pessoas em situação de vulnerabilidade na Bahia. O curso será realizado de forma presencial e as aulas têm início previsto para os dias 27 e 28 de abril.
O prazo de inscrições é até a próxima sexta-feira (17), na sede do Ludovica - Centro de Educação Profissional, unidade de ensino mantida pelo Monte Tabor. A instituição fica na rua Pastor José Guilherme de Moraes, no bairro de Pau da Lima, em Salvador.
Os cursos oferecidos são: Atualização de Enfermagem em Pediatria, Atualização em UTI Neonatal, Copeiro Dietista e Atendente de Farmácia. A iniciativa reafirma os valores do Monte Tabor — fé, dignidade humana, compaixão, compromisso com ensino e pesquisa, e inovação.
As vagas são destinadas a candidatos com mais de 18 anos, que tenham concluído o ensino médio ou técnico em Enfermagem, e que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica.
O resultado final será divulgado no site do Monte Tabor e no Instagram @ludovicaeducacao.
Cursos itinerantes
O Monte Tabor também oferece cursos gratuitos itinerantes, que acontecem em outras instituições parceiras para beneficiar as comunidades locais. Cada curso oferece 35 bolsas integrais.
Uruguai – Colégio Estadual Solange Hortélio Franco
Curso: Agente de Higienização
Inscrições: até dia 16 de abril
Stella Maris – Obras Sociais Anjo Bom da Bahia
Curso: Cuidador da Pessoa Idosa
Inscrições: até dia 17 de abril
Bonfim – Projeto Bom Samaritano
Curso: Agente de Higienização
Inscrições: até 22 de abril
Iguatemi – Faculdade Anhanguera
Curso: Assistente Administrativo e Financeiro
Inscrições: até dia 17 de abril