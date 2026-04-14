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Instituição oferece 260 vagas para curso de desenvolvimento de games com bolsas de R$ 2 mil

Inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de abril de 2026 às 09:28

Computadores de uso coletivo frequentemente carecem de antivírus atualizados, sendo hospedeiros ideais para softwares que capturam tudo o que é digitado (keyloggers), enviando o acesso do Gov.br diretamente para golpistas
Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi) oferece oportunidades Crédito: Pexels, Ryutaro

O Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi) oferece 260 vagas em Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitana, para o curso de desenvolvimento de games. As inscrições são gratuitas e seguem até 30 de abril, exclusivamente pela internet. A oportunidade garante bolsa mensal de R$ 2 mil.

Podem participar estudantes e profissionais com idade entre 16 e 32 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído a formação em instituições da Bahia, principalmente nas áreas de Jogos Digitais, Ciência da Computação, Engenharias e Ciências Exatas.

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Os candidatos com melhor desempenho avançam para a segunda etapa do Ciclo 1, que oferece uma formação técnica com duração de cinco meses. Nesse período, terão acesso a conteúdos especializados, como programação de jogos 2D e 3D, realidade aumentada e virtual, game design, animação, modelagem e utilização de engines. Os selecionados recebem uma bolsa mensal de R$ 300.

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Já na fase final, denominada Residência Tecnológica (Ciclo 2), os participantes passam por uma imersão prática de oito meses no desenvolvimento de jogos digitais, atuando em projetos reais a partir de demandas de empresas, da sociedade e do governo.

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Salvador Concurso

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