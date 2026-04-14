OPORTUNIDADE

BYD abre mais de 170 vagas de emprego em Camaçari

Processo seletivo é para a função de operador no complexo industrial

Millena Marques

Publicado em 14 de abril de 2026 às 10:26

Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari Crédito: Iracema Chequer/Divulgação BYD

A montadora chinesa BYD realiza, nesta semana, um processo seletivo para o preenchimento de mais de 170 vagas para o cargo de operador no complexo industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A ação acontece na Casa do Trabalho, na sede do município, e conta com a participação de aproximadamente 600 candidatos previamente cadastrados.

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Etapas

A iniciativa teve início com a etapa de encaminhamento dos candidatos, conduzida pelo Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT) ao longo dos últimos dias.

Durante o processo seletivo, os participantes passam por uma jornada estruturada, que inclui apresentação institucional da empresa e informações detalhadas sobre a função, como salário e benefícios. Na sequência, são realizadas entrevistas presenciais.

Todos os candidatos receberão retorno por e-mail até o fim de abril, com a indicação de aprovação, encaminhamento para banco de talentos ou não continuidade na seleção.