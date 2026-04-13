EMPREGO

Secretaria estadual abre concurso público com 10 mil vagas e salários de até R$ 11,5 mil

Oportunidade é para atuar em Santa Catarina

Millena Marques

Publicado em 13 de abril de 2026 às 14:07

Concurso público Crédito: TRE-MT

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SED), anunciou um novo concurso público da rede estadual de ensino. Ao todo, são 10 mil vagas, com salários de R$ 11,5 mil. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 de abril.

A prova será realizada no dia 24 de maio e o resultado final será divulgado no dia 25 de junho.As oportunidades contemplam professores, cargos administrativos do magistério e também quadro civil (administrador, analista de informática e analista técnico-administrativo).

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Este é o segundo concurso para professor realizado pelo Estado de Santa Catarina desde 2024, quando também foram abertas 10 mil vagas. A iniciativa reforça o compromisso do Estado com a valorização dos profissionais da Educação e com a melhoria contínua da qualidade do ensino.

“A educação se faz com pessoas. Garantir profissionais efetivos significa assegurar continuidade pedagógica, planejamento e melhores resultados dentro da sala de aula. Esse concurso reforça nosso compromisso com uma educação pública cada vez mais forte e eficiente”, destaca a secretária de Estado da Educação, Luciane Bisognin Ceretta.