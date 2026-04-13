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Secretaria estadual abre concurso público com 10 mil vagas e salários de até R$ 11,5 mil

Oportunidade é para atuar em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de abril de 2026 às 14:07

Sem o comprovante de pagamento da multa, o cidadão fica impedido de emitir passaporte e de tomar posse em cargos conquistados via concurso público
Concurso público Crédito: TRE-MT

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SED), anunciou um novo concurso público da rede estadual de ensino. Ao todo, são 10 mil vagas, com salários de R$ 11,5 mil. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 de abril.

A prova será realizada no dia 24 de maio e o resultado final será divulgado no dia 25 de junho.As oportunidades contemplam professores, cargos administrativos do magistério e também quadro civil (administrador, analista de informática e analista técnico-administrativo).

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Este é o segundo concurso para professor realizado pelo Estado de Santa Catarina desde 2024, quando também foram abertas 10 mil vagas. A iniciativa reforça o compromisso do Estado com a valorização dos profissionais da Educação e com a melhoria contínua da qualidade do ensino.

“A educação se faz com pessoas. Garantir profissionais efetivos significa assegurar continuidade pedagógica, planejamento e melhores resultados dentro da sala de aula. Esse concurso reforça nosso compromisso com uma educação pública cada vez mais forte e eficiente”, destaca a secretária de Estado da Educação, Luciane Bisognin Ceretta.

Ao todo, serão ofertadas até 10 mil vagas durante a vigência do concurso. Os interessados em participar devem acessar o edital completo no site da SED para conferir todas as informações e o cronograma detalhado.

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Concurso Público

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