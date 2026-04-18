CULTURA

Carreta de cinema gratuita visita quatro cidades da Bahia em breve; veja programação

Cine Petrobras exibirá clássicos do cinema

Millena Marques

Publicado em 18 de abril de 2026 às 18:42

Cine Petrobras Crédito: Divulgação

A carreta de cinema gratuita da Petrobras, conhecida como Cine Petrobras, vai desembarcar em quatro cidades baianas nos próximos dias: Alagoinhas, Entre Rios, Itamaraju e Valença. O projeto ficará dois dias em cada município.

O projeto passará por 30 municípios de 10 estados brasileiros, percorrendo estradas das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, com a exibição de grandes sucessos do cinema.

A iniciativa funciona da seguinte forma: a carreta expande e vira uma sala climatizada, com poltronas confortáveis, sistema de som e imagem digitais, além de cabine para distribuição de pipoca e refrigerante.

Os interessados devem ir até a carreta antecipadamente, no dia do evento, para garantir a retirada dos ingressos. As vagas são limitadas. Todos os participantes terão direito a pipoca e refrigerante gratuitos.

Programação – Cine Petrobras na Bahia

Entre Rios | 20 e 21 de abril

Local: Praça da Igreja Matriz (Praça Barão do Rio Branco, centro)

20/04:

“Divertida Mente 2” – 18h30

21/04 (maratona infantil):

“Harold e o Lápis Mágico” – 13h

“Meu Malvado Favorito 4” – 14h30

“Os Caras Malvados 2” – 16h

“Elio” – 18h

“Smurfs” – 20h

Alagoinhas | 23 e 24 de abril

Local: Em frente ao Estádio Municipal Carneirão

“Divertida Mente 2” – 18h30

“Smurfs” – 18h30

Valença | 28 e 29 de abril

Local: Em frente ao Portal Rio Una

“Divertida Mente 2” – 18h30

“Smurfs” – 18h30

Itamaraju | 3 e 4 de maio

Local: Praça Castelo Branco (ao lado da rodoviária)

03/05 (maratona):

“Harold e o Lápis Mágico” – 13h

“Meu Malvado Favorito 4” – 14h30

“Os Caras Malvados 2” – 16h

“Elio” – 18h

“Smurfs” – 20h

04/05: