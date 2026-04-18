Carreta de cinema gratuita visita quatro cidades da Bahia em breve; veja programação

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Millena Marques
Publicado em 18 de abril de 2026 às 18:42
A carreta de cinema gratuita da Petrobras, conhecida como Cine Petrobras, vai desembarcar em quatro cidades baianas nos próximos dias: Alagoinhas, Entre Rios, Itamaraju e Valença. O projeto ficará dois dias em cada município.
O projeto passará por 30 municípios de 10 estados brasileiros, percorrendo estradas das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, com a exibição de grandes sucessos do cinema.
A iniciativa funciona da seguinte forma: a carreta expande e vira uma sala climatizada, com poltronas confortáveis, sistema de som e imagem digitais, além de cabine para distribuição de pipoca e refrigerante.
Os interessados devem ir até a carreta antecipadamente, no dia do evento, para garantir a retirada dos ingressos. As vagas são limitadas. Todos os participantes terão direito a pipoca e refrigerante gratuitos.
Programação – Cine Petrobras na Bahia
Entre Rios | 20 e 21 de abril
Local: Praça da Igreja Matriz (Praça Barão do Rio Branco, centro)
20/04:
“Divertida Mente 2” – 18h30
21/04 (maratona infantil):
“Harold e o Lápis Mágico” – 13h
“Meu Malvado Favorito 4” – 14h30
“Os Caras Malvados 2” – 16h
“Elio” – 18h
“Smurfs” – 20h
Alagoinhas | 23 e 24 de abril
Local: Em frente ao Estádio Municipal Carneirão
“Divertida Mente 2” – 18h30
“Smurfs” – 18h30
Valença | 28 e 29 de abril
Local: Em frente ao Portal Rio Una
“Divertida Mente 2” – 18h30
“Smurfs” – 18h30
Itamaraju | 3 e 4 de maio
Local: Praça Castelo Branco (ao lado da rodoviária)
03/05 (maratona):
“Harold e o Lápis Mágico” – 13h
“Meu Malvado Favorito 4” – 14h30
“Os Caras Malvados 2” – 16h
“Elio” – 18h
“Smurfs” – 20h
04/05:
“Divertida Mente 2” – 18h30