POLÍCIA

Quatro suspeitos morrem durante tiroteio em ação policial no Recôncavo da Bahia

Caso aconteceu em Santo Amaro

Millena Marques

Publicado em 18 de abril de 2026 às 18:02

Ação policial termina com quatro mortos em Santo Amaro Crédito: Polícia Civil

Quatro suspeitos morreram baleados durante uma ação policial na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, na noite de sexta-feira (17).

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 20ª Companhia Independente realizavam patrulhamento, quando visualizaram um grupo armado na Rua Alto do São Francisco.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP 1 de 52

Durante a ação, os suspeitos efetuaram disparos contra a guarnição e tentaram fugir. Houve revide por parte dos policiais. Quatro suspeitos foram encontrados feridos e socorridos à Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiram aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, que registrou as mortes pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Santo Amaro), os suspeitos foram identificados como Diogo Marques de Jesus, Wenderson Felipe Porto Pereira, de 16 anos, Fabrício Marques Gomes, de 19, e Silas da Silva Aleixo Pereira, de 29 anos