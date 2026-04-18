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Salvador recebe turnê mundial de K-pop da Way Better com ingressos a partir de R$ 120

Apresentação acontece na próxima terça-feira (21), no Teatro Faresi, em Ondina

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de abril de 2026 às 17:37

Way Better World Tour: Global Warming
Way Better World Tour: Global Warming Crédito: Divulgação

Salvador será palco, na próxima terça-feira (21), da Way Better World Tour: Global Warming, uma das maiores turnês internacionais de K-pop da atualidade. O show acontece no Teatro Faresi, no bairro de Ondina, com ingressos disponíveis na internet, variando entre R$ 120 e R$ 620.

A apresentação na capital baiana faz parte de uma extensa agenda de shows que percorreu 13 cidades brasileiras entre março e abril. Além do Brasil, a turnê também passou por países como Argentina, Chile e Uruguai, consolidando sua presença na América do Sul.

Conheça alguns artistas do K-Pop

Stray Kids por Reprodução
BTS por Frazer Harrison / Getty images / Widelg
Blackpink por divulgação
G-Dragon por Reprodução
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HUNTR/X por Reprodução
Jungkook por Divulgação
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Jimin por Reprodução
Seventeen por Reprodução
V por Reprodução
1 de 14
Stray Kids por Reprodução

A Way Better é um coletivo sul-coreano que reúne artistas como Hellogloom, From20, Kang Yuchan e Lim Sejun. A empresa se destaca por investir em projetos autorais e no desenvolvimento de artistas solo dentro do cenário do pop asiático. Entre os lançamentos recentes do grupo está o single colaborativo “119”.

O evento em Salvador marca o penúltimo show da turnê e reforça a proposta do projeto de aproximar artistas e fãs fora do eixo Sudeste.

Tags:

Salvador K-pop

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