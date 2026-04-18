Salvador recebe turnê mundial de K-pop da Way Better com ingressos a partir de R$ 120

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Millena Marques
Publicado em 18 de abril de 2026 às 17:37
Salvador será palco, na próxima terça-feira (21), da Way Better World Tour: Global Warming, uma das maiores turnês internacionais de K-pop da atualidade. O show acontece no Teatro Faresi, no bairro de Ondina, com ingressos disponíveis na internet, variando entre R$ 120 e R$ 620.
A apresentação na capital baiana faz parte de uma extensa agenda de shows que percorreu 13 cidades brasileiras entre março e abril. Além do Brasil, a turnê também passou por países como Argentina, Chile e Uruguai, consolidando sua presença na América do Sul.
Conheça alguns artistas do K-Pop
A Way Better é um coletivo sul-coreano que reúne artistas como Hellogloom, From20, Kang Yuchan e Lim Sejun. A empresa se destaca por investir em projetos autorais e no desenvolvimento de artistas solo dentro do cenário do pop asiático. Entre os lançamentos recentes do grupo está o single colaborativo “119”.
O evento em Salvador marca o penúltimo show da turnê e reforça a proposta do projeto de aproximar artistas e fãs fora do eixo Sudeste.