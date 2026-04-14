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Veja os 10 carros de até R$ 30 mil mais buscados na Bahia

Levantamento é da Webmotors Autoinsights

Millena Marques

Publicado em 14 de abril de 2026 às 13:11

Chevrolet Vectra Crédito: Reprodução

Um estudo do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, apresenta o ranking dos carros usados de até R$ 30 mil mais buscados na Bahia.

O levantamento considerou as buscas e visitas na plataforma entre abril de 2025 e março de 2026 no estado para os modelos nessa faixa de preço.

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