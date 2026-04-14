Veja os 10 carros de até R$ 30 mil mais buscados na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 14 de abril de 2026 às 13:11
Um estudo do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, apresenta o ranking dos carros usados de até R$ 30 mil mais buscados na Bahia.
O levantamento considerou as buscas e visitas na plataforma entre abril de 2025 e março de 2026 no estado para os modelos nessa faixa de preço.
10 carros de até R$ 30 mil mais buscados na Bahia
A liderança ficou com o clássico Volkswagen Gol, o veículo usado mais vendido em todo o país em 2025, segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). Na segunda posição aparece o Fiat Uno, seguido por Chevrolet Celta (3º), Fiat Palio (4º), Honda Civic (5º), Chevrolet Corsa (6º), Chevrolet Astra (7º), Chevrolet Vectra (8º), Ford Fiesta (9º) e Chevrolet Classic (10º).