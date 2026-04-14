Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja os 10 carros de até R$ 30 mil mais buscados na Bahia

Levantamento é da Webmotors Autoinsights

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de abril de 2026 às 13:11

Chevrolet Vectra
Chevrolet Vectra Crédito: Reprodução

Um estudo do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, apresenta o ranking dos carros usados de até R$ 30 mil mais buscados na Bahia.

O levantamento considerou as buscas e visitas na plataforma entre abril de 2025 e março de 2026 no estado para os modelos nessa faixa de preço.

10 carros de até R$ 30 mil mais buscados na Bahia

VW/GOL por Reprodução
Fiat Uno por Foto: Stellantis
Chevrolet Celta por Divulgação
Fiat Palio por Foto: Divulgação
Híbrido Civic por Divulgação
Chevrolet Corsa por Divulgação
Chevrolet Astra por Reprodução
Chevrolet Vectra por Reprodução
Ford Fiesta por Reprodução
Chevrolet Classic por Reprodução
1 de 10
VW/GOL por Reprodução

A liderança ficou com o clássico Volkswagen Gol, o veículo usado mais vendido em todo o país em 2025, segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). Na segunda posição aparece o Fiat Uno, seguido por Chevrolet Celta (3º), Fiat Palio (4º), Honda Civic (5º), Chevrolet Corsa (6º), Chevrolet Astra (7º), Chevrolet Vectra (8º), Ford Fiesta (9º) e Chevrolet Classic (10º).

Leia mais

Imagem - Instituição oferece 260 vagas para curso de desenvolvimento de games com bolsas de R$ 2 mil

Instituição oferece 260 vagas para curso de desenvolvimento de games com bolsas de R$ 2 mil

Imagem - Bracell abre inscrições para Programa de Estágio Superior com bolsas de R$ 2,2 mil na Bahia

Bracell abre inscrições para Programa de Estágio Superior com bolsas de R$ 2,2 mil na Bahia

Imagem - Correios prorrogram inscrições do programa Jovem Aprendiz 2026; saiba como participar

Correios prorrogram inscrições do programa Jovem Aprendiz 2026; saiba como participar

Tags:

Bahia Carros

Mais recentes

Imagem - Com investimento de R$ 20 mi, nova escola para 1,1 mil alunos é inaugurada em Salvador

Com investimento de R$ 20 mi, nova escola para 1,1 mil alunos é inaugurada em Salvador
Imagem - Tradicional sorveteria de Salvador anuncia fechamento após 38 anos

Tradicional sorveteria de Salvador anuncia fechamento após 38 anos
Imagem - Fonoaudióloga morre após misturar produtos de limpeza na Bahia

Fonoaudióloga morre após misturar produtos de limpeza na Bahia