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Mulher que usou criança para cometer assalto em metrô de Salvador é presa

Prisão ocorreu em Nazaré após mandado preventivo; casal é investigado por outros crimes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2026 às 07:36

Mulher participou de assalto no metrô de Salvador
Mulher participou de assalto no metrô de Salvador Crédito: Reprodução

Uma mulher investigada por participação em assaltos dentro do metrô de Salvador foi presa nesta terça-feira (14), na cidade de Nazaré, no Recôncavo Baiano. A captura ocorreu após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, ela é suspeita de integrar um esquema criminoso que utilizava uma criança durante as ações dentro dos vagões.

De acordo com as investigações, a mulher, identificada como Flávia do Nascimento Santos, atuava ao lado do companheiro, Douglas Silva Santos, de 28 anos, que já havia sido preso anteriormente. Ele foi localizado em março, no município de Catu, a cerca de 94 quilômetros de Salvador.

Imagens de câmeras de segurança mostram o casal junto no momento de um dos assaltos. A polícia aponta, no entanto, que há indícios de que a dupla tenha cometido outros crimes semelhantes antes da ação registrada. Um dos casos investigados ocorreu no dia 29 de dezembro de 2025, dentro de um vagão na região do bairro do Imbuí. Na ocasião, conforme a Polícia Civil, o homem teria atuado com outro comparsa e, com o uso de uma arma de fogo, roubado o celular de uma passageira.

Mulher participou de assalto no metrô de Salvador

Mulher participou de assalto no metrô de Salvador por Reprodução
Mulher participou de assalto no metrô de Salvador por Reprodução
Mulher participou de assalto no metrô de Salvador por Reprodução
Mulher participou de assalto no metrô de Salvador por Reprodução
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Mulher participou de assalto no metrô de Salvador por Reprodução

A prisão do suspeito em março foi realizada durante a Operação Trilho Seguro, que tem como foco o combate a crimes patrimoniais no transporte público. As apurações ficaram a cargo da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), com apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). A identificação do paradeiro ocorreu após análise de imagens e cruzamento de informações.

Durante a ação, um aparelho celular foi apreendido e encaminhado para perícia, com o objetivo de aprofundar as investigações. O homem foi levado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve a ordem judicial cumprida e permanece à disposição da Justiça.

Em nota, a CCR Metrô Bahia informou que atua de forma integrada com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia e com a Polícia Civil, destacando que o compartilhamento de informações e imagens do sistema foi fundamental para a elucidação do caso.

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Mulher Presa Usou Criança Assalto no Metrô

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