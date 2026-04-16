Veículos podem voltar a ter placas com nomes de cidades e estados

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Maysa Polcri
Publicado em 16 de abril de 2026 às 18:29
A Comissão de Viação e Transportes (CVT) da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o Projeto de Lei 3214/23, que prevê a inclusão do município, do estado de registro e da bandeira da unidade da federação (UF) nas placas de veículos. A tramitação da proposta acontece cerca de oito anos após o início das placas no Padrão Mercosul, que retirou as informações das placas.
O texto, que altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é de autoria do senador Esperidião Amin (PP-SC) e já foi aprovado pelo Senado Federal. A justificativa é que a presença da informação nas placas ajuda a polícia e as autoridades de trânsito a identificar com facilidade a origem de um veículo em situações como infrações de trânsito, roubos, furtos e outros crimes.
O relator na Comissão de Viação e Transportes, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), recomendou a aprovação do projeto, na última terça-feira (14). “A iniciativa também resgatará o significado cultural e identitário das placas, reforçando o senso de pertencimento à região e o orgulho local e facilitando a percepção pelos locais quando se tratar de veículos ‘de fora’”, afirmou.
O PL ainda deverá ser apreciado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e de Cidadania, além de ser votado no plenário da Câmara. Para virar lei, também tem que ser aprovado pela Câmara e novamente pelo Senado e sancionado pela Presidência da República.