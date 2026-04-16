Brasileiros que vão viajar para a Copa do Mundo têm prioridade para emissão de vistos

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Maysa Polcri
Publicado em 16 de abril de 2026 às 16:59
O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que o Fifa Pass já está disponível para solicitantes de vistos no Brasil. A iniciativa permite que torcedores com ingressos para a Copa do Mundo 2026 agendem entrevistas com prioridade para agilizar a emissão do documento.
Segundo a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o Fifa Pass é opcional e voltado para torcedores que adquirirem ingressos diretamente pela Fifa. O sistema agiliza o agendamento, mas não altera os critérios de aprovação do visto. Na prática, os solicitantes continuam sujeitos aos mesmos requisitos legais e análise rigorosa para a emissão do visto, categoria B1/B2.
Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026?
Como parte dos preparativos para o torneio, os EUA estão ampliando a capacidade consular com a mobilização de mais de 500 funcionários adicionais no mundo todo. Mais informações estão disponíveis no site.
A Copa do Mundo de 2026 será realizada conjuntamente por três países na América do Norte: Estados Unidos, México e Canadá. O torneio ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026 e contará com 48 seleções. A abertura acontecerá no Estádio Azteca, no México.