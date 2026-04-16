CONFIRA

Brasileiros que vão viajar para a Copa do Mundo têm prioridade para emissão de vistos

Processo pode ser agilizado

Maysa Polcri

Publicado em 16 de abril de 2026 às 16:59

Revenda de ingressos chega a R$ 6 milhões para a final da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Freepik

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que o Fifa Pass já está disponível para solicitantes de vistos no Brasil. A iniciativa permite que torcedores com ingressos para a Copa do Mundo 2026 agendem entrevistas com prioridade para agilizar a emissão do documento.

Segundo a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o Fifa Pass é opcional e voltado para torcedores que adquirirem ingressos diretamente pela Fifa. O sistema agiliza o agendamento, mas não altera os critérios de aprovação do visto. Na prática, os solicitantes continuam sujeitos aos mesmos requisitos legais e análise rigorosa para a emissão do visto, categoria B1/B2.

Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026? 1 de 10

Como parte dos preparativos para o torneio, os EUA estão ampliando a capacidade consular com a mobilização de mais de 500 funcionários adicionais no mundo todo. Mais informações estão disponíveis no site.