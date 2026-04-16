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Brasileiros que vão viajar para a Copa do Mundo têm prioridade para emissão de vistos

Processo pode ser agilizado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de abril de 2026 às 16:59

Revenda de ingressos chega a R$ 6 milhões para a final da Copa do Mundo de 2026
Revenda de ingressos chega a R$ 6 milhões para a final da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Freepik

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que o Fifa Pass já está disponível para solicitantes de vistos no Brasil. A iniciativa permite que torcedores com ingressos para a Copa do Mundo 2026 agendem entrevistas com prioridade para agilizar a emissão do documento. 

Segundo a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o Fifa Pass é opcional e voltado para torcedores que adquirirem ingressos diretamente pela Fifa. O sistema agiliza o agendamento, mas não altera os critérios de aprovação do visto. Na prática, os solicitantes continuam sujeitos aos mesmos requisitos legais e análise rigorosa para a emissão do visto, categoria B1/B2.

Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026?

Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA
O ingresso VIP para a sessão 140 do Estádio MetLife, em Nova Jérsei, palco da grande final, está sendo revendido pela "bagatela de R$ 6,2 milhões" por Shutterstock
A partida de estreia tem ingressos entre pouco mais de R$ 9 mil e R$ 686.756 mil por Fifa.com/Divulgação
Após a fase de grupos, os ingressos variam de R$ 667 a R$ 3.545 por Reprodução I Instagram @neymarjr
As oitavas ficam entre R$ 906 e R$ 4.744 por Mike Hewitt/FIFA
Nas semifinais, o torcedor pode pagar de R$ 2.237 a R$ 14.817 por Divulgação / Coca-Cola
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Cerveja não será permitida na Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita por Shutterstock/Reprodução
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Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA

Como parte dos preparativos para o torneio, os EUA estão ampliando a capacidade consular com a mobilização de mais de 500 funcionários adicionais no mundo todo. Mais informações estão disponíveis no site

A Copa do Mundo de 2026 será realizada conjuntamente por três países na América do Norte: Estados Unidos, México e Canadá. O torneio ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026 e contará com 48 seleções. A abertura acontecerá no Estádio Azteca, no México. 

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