CRIME

Bisavó recebia dinheiro para facilitar que vereador praticasse abusos contra criança

De acordo com o inquérito, os abusos aconteciam semanalmente e eram intermediados pela bisavó da vítima

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de abril de 2026 às 15:07

Bisavó recebia dinheiro para facilitar que vereador praticasse abusos contra criança Crédito: Reprodução

A investigação da Polícia Civil constatou que a bisavó da criança estuprada por cinco anos pelo vereador Antônio Tiveron Filho, 72 anos, conhecido como Toninho Mineiro de Pirajuba, em Minas Gerais, intermediava os abusos e recebia dinheiro para facilitar os crimes. O parlamentar foi preso na tarde dessa segunda-feira (13), durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. A bisavó, que não teve o nome e idade divulgados, morreu em decorrência de câncer em 2025. As informações são do G1.

De acordo com o inquérito, os abusos aconteciam semanalmente e eram intermediados pela bisavó da vítima, que recebia dinheiro em troca. De acordo com informações do delegado Bruno Vinícius Cordeiro Martins ao G1, a mulher trabalhava na casa do investigado e mantinha amizade com ele. Ainda segundo a investigação, a idosa teria aliciado também a própria neta — mãe da vítima — no passado. O delegado informou que a mãe da criança não mantinha convívio com a filha e não tinha conhecimento dos abusos.

A investigação apontou ainda que a vítima era mantida em silêncio por meio de violência psicológica e ameaças de morte e que os abusos cessaram apenas quando, já na adolescência, a garota passou a resistir às imposições da bisavó e se recusou a continuar se encontrando com o vereador. A investigação durou três meses e começou após uma denúncia anônima. Toninho Mineiro está preso na Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira, em Uberaba.

A ordem de prisão foi expedida pela Justiça da comarca de Conceição das Alagoas, após o investigado ser indiciado por estupro de vulnerável cometido de forma reiterada contra a menina, quando ela tinha entre 8 e 14 anos. Em nota, o advogado do vereador, Geovane Soares, afirmou que está adotando todas as medidas legais cabíveis. A defesa alega ainda que Toninho Mineiro nunca esteve envolvido ou foi investigado por qualquer delito.