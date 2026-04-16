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Moradores ficam feridos após prédio de quatro andares afundar e ser evacuado às pressas

Estrutura que abriga abriga 16 apartamentos cedeu cerca de 40 centímetros, segundo a Defesa Civil

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 16 de abril de 2026 às 13:16

Moradores ficam feridos após prédio de quatro andares afundar e ser evacuado às pressas
Moradores ficam feridos após prédio de quatro andares afundar e ser evacuado às pressas Crédito: Divulgação

Um prédio residencial de quatro andares afundou cerca de 40 centímetros e teve a estrutura danificada na noite dessa quarta-feira (15) em Itajaí, no estado de Santa Catarina. Diante da situação, os 65 moradores foram obrigados a deixar o local. Três pessoas se feriram por conta dos estilhaços de vidro. Moradores de duas casas vizinhas também foram retirados do local ainda durante a noite. As informações são do G1 Santa Catarina.

Imagens do local mostram a estrutura com rachaduras nas paredes e no chão, além de vidros quebrados e a movimentação das equipes de socorro. A Defesa Civil avalia os danos e os riscos. O local seguia interditado, na manhã desta quinta-feira (16), aguardando um laudo pericial que deve apontar os problemas e o que motivou o colapso da estrutura. A Secretaria de Obras de Itajaí também foi acionada e deslocou um topógrafo para avaliar a estrutura do edifício.

O prédio no Centro da cidade tem 16 apartamentos, todos para locação. A prefeitura chegou a abrir uma estrutura para receber os moradores afetados, mas a maioria optou ir para a casa de familiares. Um caminhão foi disponibilizado para transporte de colchões e utensílios dos moradores. A aposentada Zenir Alves da Silva mora no prédio há três anos e conta que estava dando comida ao cão da família quando ela e o filho ouviram um barulho e saíram às pressas do imóvel.

"Parecia que alguém estava arrastando móveis no apartamento de cima. Aí, a gente se olhou, a gente escutou o pessoal correndo e gritando nas escadarias. A gente só pegou o cachorrinho e saiu, sem celular, sem nada, sem documento, sem remédio. Quando chegamos aqui embaixo, o primeiro andar já tinha cedido a escada", detalhou.

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