Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Padre de igreja histórica desaparece em Salvador

Elmo Andrade de Souza É colaborador da Igreja de São Pedro, na Piedade

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de abril de 2026 às 17:32

Elmo Andrade de Souza
Elmo Andrade de Souza Crédito: Foto/Pascom da Paróquia São Pedro

O padre Elmo Andrade de Souza, colaborador da Igreja de São Pedro, no centro de Salvador, está desaparecido. A informação foi confirmada pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

De acordo com a arquidiocese, informações do boletim da Polícia Civil indicam que o sacerdote foi visto pela última vez na quarta-feira 915), por volta das 12h30, no bairro de São Cristóvão.

"Neste momento, a Arquidiocese manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos, irmãos no sacerdócio e fiéis que acompanham com preocupação a situação, ao tempo em que se mantém em oração pelo pronto e seguro retorno do padre Elmo", diz trecho da nota.

Qualquer informação sobre o paradeiro deve ser comunicado diretamente aos canais oficiais da Polícia Civil da Bahia.

Leia mais

Imagem - O que se sabe sobre amigas encontradas mortas após passeio no extremo sul da Bahia

O que se sabe sobre amigas encontradas mortas após passeio no extremo sul da Bahia

Imagem - Amigas desaparecidas no sul da Bahia são encontradas mortas após passeio

Amigas desaparecidas no sul da Bahia são encontradas mortas após passeio

Imagem - Morre o irmão marista Armindo Oscar Wollmann, o Luizinho, aos 95 anos

Morre o irmão marista Armindo Oscar Wollmann, o Luizinho, aos 95 anos

"Por responsabilidade e respeito à dignidade da pessoa, pede-se que a comunidade e os veículos de comunicação evitem a divulgação de boatos, especulações ou informações não verificadas, de modo a não prejudicar as buscas nem expor indevidamente a imagem do sacerdote", pediu a arquidiocese.

Em nota, a Polícia Civil disse que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP - Salvador) investiga o desaparecimento do padre. Qualquer informação que possa indicar paradeiro do religioso deve ser passada através do telefone 181.

Tags:

Bahia Salvador Padre

Mais recentes

Imagem - Mulher é presa por estupro de vulnerável contra enteada na Bahia

Mulher é presa por estupro de vulnerável contra enteada na Bahia
Imagem - Cartórios de Salvador e cinco cidades passam a fazer reconhecimento de paternidade online

Cartórios de Salvador e cinco cidades passam a fazer reconhecimento de paternidade online
Imagem - Afrocidade anuncia show em Salvador com ingressos entre R$ 10 e R$ 20

Afrocidade anuncia show em Salvador com ingressos entre R$ 10 e R$ 20