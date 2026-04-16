POLÍCIA

Padre de igreja histórica desaparece em Salvador

Elmo Andrade de Souza É colaborador da Igreja de São Pedro, na Piedade

Millena Marques

Publicado em 16 de abril de 2026 às 17:32

Elmo Andrade de Souza Crédito: Foto/Pascom da Paróquia São Pedro

O padre Elmo Andrade de Souza, colaborador da Igreja de São Pedro, no centro de Salvador, está desaparecido. A informação foi confirmada pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

De acordo com a arquidiocese, informações do boletim da Polícia Civil indicam que o sacerdote foi visto pela última vez na quarta-feira 915), por volta das 12h30, no bairro de São Cristóvão.

"Neste momento, a Arquidiocese manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos, irmãos no sacerdócio e fiéis que acompanham com preocupação a situação, ao tempo em que se mantém em oração pelo pronto e seguro retorno do padre Elmo", diz trecho da nota.

Qualquer informação sobre o paradeiro deve ser comunicado diretamente aos canais oficiais da Polícia Civil da Bahia.

"Por responsabilidade e respeito à dignidade da pessoa, pede-se que a comunidade e os veículos de comunicação evitem a divulgação de boatos, especulações ou informações não verificadas, de modo a não prejudicar as buscas nem expor indevidamente a imagem do sacerdote", pediu a arquidiocese.