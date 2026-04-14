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Morre o padre marista Armindo Oscar Wollmann, o Luizinho, aos 95 anos

Padre morreu em decorrência de complicações neurológicas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de abril de 2026 às 12:41

Armindo Oscar Wollmann
Armindo Oscar Wollmann Crédito: Reprodução

Morreu nesta segunda-feira (13), em Recife, o irmão marista Armindo Oscar Wollmann, conhecido como Irmão Luizinho, aos 95 anos, em decorrência de complicações neurológicas.

Ao longo de 75 anos de vida religiosa, atuou em diferentes regiões do Brasil, com trajetória voltada à educação e à formação de crianças e jovens.

Religioso produziu à mão mais de 20 mil terços e destinou toda a renda à compra de cestas básicas e apoio a instituições e famílias em Salvador

Vida e trajetória

Natural de São Benedito, no Rio Grande do Sul, ingressou na vida religiosa ainda aos 7 anos e exerceu funções como professor, formador, diretor e superior de comunidade. Passou por cidades de vários estados brasileiros, com atuação ligada à educação básica e à gestão escolar. Em Salvador, integrou a comunidade do Colégio Marista, onde teve presença nos últimos anos.

Além da atuação na educação, desenvolveu um forte trabalho social. Desde 1987, produziu mais de 20 mil terços de forma artesanal, com a renda integralmente revertida para a compra de cestas básicas, móveis e outros itens destinados a famílias em situação de vulnerabilidade, além do apoio a instituições beneficentes.

Tags:

Salvador Recife

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