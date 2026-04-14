LUTO

Morre o padre marista Armindo Oscar Wollmann, o Luizinho, aos 95 anos

Padre morreu em decorrência de complicações neurológicas

Millena Marques

Publicado em 14 de abril de 2026 às 12:41

Armindo Oscar Wollmann Crédito: Reprodução

Morreu nesta segunda-feira (13), em Recife, o irmão marista Armindo Oscar Wollmann, conhecido como Irmão Luizinho, aos 95 anos, em decorrência de complicações neurológicas.

Ao longo de 75 anos de vida religiosa, atuou em diferentes regiões do Brasil, com trajetória voltada à educação e à formação de crianças e jovens.

Religioso produziu à mão mais de 20 mil terços e destinou toda a renda à compra de cestas básicas e apoio a instituições e famílias em Salvador

Vida e trajetória

Natural de São Benedito, no Rio Grande do Sul, ingressou na vida religiosa ainda aos 7 anos e exerceu funções como professor, formador, diretor e superior de comunidade. Passou por cidades de vários estados brasileiros, com atuação ligada à educação básica e à gestão escolar. Em Salvador, integrou a comunidade do Colégio Marista, onde teve presença nos últimos anos.