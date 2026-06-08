Saúde

Hospital Aristides Maltez planeja construir nova torre em Salvador

Novidades foram anunciadas durante reunião da Assembleia Geral da Liga Bahiana Contra o Câncer

Miro Palma

Publicado em 8 de junho de 2026 às 19:42

Durante a reunião da Assembleia Geral da Liga Bahiana Contra o Câncer, convocada para a prestação de contas do exercício de 2025, a médica Maria Romilda Maltez, presidente da LBCC, anunciou algumas medidas que serão adotadas no Hospital Aristides Maltez e que vão impactar no aperfeiçoamento dos serviços oferecidos aos pacientes.

Hospital Aristides Maltez Crédito: Sora Maia/ CORREIO

Entre as novidades, houve o anúncio de estudos para a construção de uma nova torre no terreno localizado nos fundos do hospital, a melhoria do Pronto Atendimento e do Setor de Nutrição, a substituição de dois aceleradores nucleares, a criação do Centro de Diagnóstico Oncológico e do Núcleo de Pesquisa, além da implantação de serviço especializado para a realização de transplantes de medula óssea (TMO).

Maria Romilda destacou que os focos principais são o fortalecimento e o aprimoramento dos serviços prestados pelo HAM à população de toda a Bahia. Para se ter uma ideia, ela citou que o hospital recebeu pacientes dos 417 municípios baianos e que, no ano passado, 12.145 novos pacientes foram matriculados. Também foram realizadas 13.821 internações e 10.422 cirurgias. O câncer de próstata, com 2.088 novos casos, liderou o ranking, seguido pelo câncer de mama, com 1.955 casos, e pelo câncer de tireóide, com 890 novos registros.