Hospital Aristides Maltez planeja construir nova torre em Salvador

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Miro Palma
Publicado em 8 de junho de 2026 às 19:42
Durante a reunião da Assembleia Geral da Liga Bahiana Contra o Câncer, convocada para a prestação de contas do exercício de 2025, a médica Maria Romilda Maltez, presidente da LBCC, anunciou algumas medidas que serão adotadas no Hospital Aristides Maltez e que vão impactar no aperfeiçoamento dos serviços oferecidos aos pacientes.
Entre as novidades, houve o anúncio de estudos para a construção de uma nova torre no terreno localizado nos fundos do hospital, a melhoria do Pronto Atendimento e do Setor de Nutrição, a substituição de dois aceleradores nucleares, a criação do Centro de Diagnóstico Oncológico e do Núcleo de Pesquisa, além da implantação de serviço especializado para a realização de transplantes de medula óssea (TMO).
Maria Romilda destacou que os focos principais são o fortalecimento e o aprimoramento dos serviços prestados pelo HAM à população de toda a Bahia. Para se ter uma ideia, ela citou que o hospital recebeu pacientes dos 417 municípios baianos e que, no ano passado, 12.145 novos pacientes foram matriculados. Também foram realizadas 13.821 internações e 10.422 cirurgias. O câncer de próstata, com 2.088 novos casos, liderou o ranking, seguido pelo câncer de mama, com 1.955 casos, e pelo câncer de tireóide, com 890 novos registros.
Como o hospital sobrevive apenas com a verba do SUS, no balanço financeiro foi anunciado um déficit. Quem quiser ajudar pode ser cadastrando o CPF na nota fiscal ou débito em conta ou pelo carnê mensal, além de débito em cartão de crédito ou pix través das chaves tesouraria@aristidesmaltez.org.br ou CNPJ: 15180961000100.