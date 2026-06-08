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Homem é flagrado com cocaína escondida em bombinha de asma na Bahia

Ele foi conduzido à delegacia de Serrinha neste domingo (7)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de junho de 2026 às 19:03

Bombinha serve de apoio para asmáticos
Bombinha serve de apoio para asmáticos Crédito: Shutterstock

Um homem de 39 anos foi preso em Serrinha, no nordeste da Bahia, após ser flagrado com porções de cocaína escondidas dentro de uma bombinha de asma. Ele foi conduzido à delegacia da cidade neste domingo (7).

O homem, cuja identidade não foi divulgada pela polícia, foi abordado durante uma ronda da Polícia Militar na Rua Primeiro de Janeiro, no bairro Vila de Fátima. Segundo a corporação, a região é monitorada constantemente devido à recorrência de ocorrências relacionadas ao tráfico e ao consumo de drogas.

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações

Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Cabo: soldo de R$ 1.615,14 + GAPM de R$ 1.637,30 por Divulgação/BEPE
1º Sargento: soldo de R$ 1.628,27 + GAPM de R$ 1.887,57 por Reprodução/ TV Bahia
Subtenente: soldo de R$ 1.641,12 + GAPM de R$ 2.195,14 por Arisson Marinho/CORREIO
Aspirante a Oficial: soldo de R$ 1.737,51 + GAPM de R$ 2.200,67 por Divulgação
1º Tenente: soldo de R$ 1.774,80 + GAPM de R$ 4.022,05 por Divulgação
Capitão: soldo de R$ 2.106,40 + GAPM de R$ 5.912,25 por Divulgação
Major: soldo de R$ 2.280,21 + GAPM de R$ 6.539,81 por Divulgação
Tenente-coronel: soldo de R$ 2.383,30 + GAPM de R$ 7.270,63 por Divulgação
Coronel: soldo de R$ 2.511,60 + GAPM de R$ 8.050,45 por Rafael Martins/GOVBA
1 de 10
Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA

Durante o patrulhamento na localidade conhecida como Coruja, os policiais avistaram o suspeito e se aproximaram para realizar a abordagem. Ao perceber a presença da equipe, ele demonstrou nervosismo e acelerou o passo na tentativa de evitar o contato com os agentes.

Durante a revista, os policiais encontraram porções de cocaína armazenadas em um inalador de asma. "O suspeito colaborou com a revista, admitiu ser usuário da substância e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil, onde o fato foi registrado", informou a PM.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Serrinha. Após a formalização da ocorrência, o homem responderá em liberdade por porte de drogas para consumo pessoal.

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