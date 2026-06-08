Homem é flagrado com cocaína escondida em bombinha de asma na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 8 de junho de 2026 às 19:03
Um homem de 39 anos foi preso em Serrinha, no nordeste da Bahia, após ser flagrado com porções de cocaína escondidas dentro de uma bombinha de asma. Ele foi conduzido à delegacia da cidade neste domingo (7).
O homem, cuja identidade não foi divulgada pela polícia, foi abordado durante uma ronda da Polícia Militar na Rua Primeiro de Janeiro, no bairro Vila de Fátima. Segundo a corporação, a região é monitorada constantemente devido à recorrência de ocorrências relacionadas ao tráfico e ao consumo de drogas.
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Durante o patrulhamento na localidade conhecida como Coruja, os policiais avistaram o suspeito e se aproximaram para realizar a abordagem. Ao perceber a presença da equipe, ele demonstrou nervosismo e acelerou o passo na tentativa de evitar o contato com os agentes.
Durante a revista, os policiais encontraram porções de cocaína armazenadas em um inalador de asma. "O suspeito colaborou com a revista, admitiu ser usuário da substância e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil, onde o fato foi registrado", informou a PM.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Serrinha. Após a formalização da ocorrência, o homem responderá em liberdade por porte de drogas para consumo pessoal.