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Casal do interior da Bahia tem hamburgueria transformada em surpresa no Domingão com Huck

Programa exibiu a história do Divino Burger, negócio do Senhor do Bonfim, no centro-norte do estado

Millena Marques

Publicado em 8 de junho de 2026 às 18:29

Divino Burger no ‘Domingão com Huck’ Crédito: Reprodução

O que começou como uma aposta em meio às incertezas da pandemia se transformou em uma história de sucesso reconhecida nacionalmente. Fundada em 2020 por Walberto Júnior e Andresa Silva, a Divino Burguer, hamburgueria localizada em Senhor do Bonfim, no centro-norte da Bahia, foi destaque no programa Domingão com Huck em uma ação especial promovida pelo iFood.

Exibida no último dia 7 de junho, a participação do casal integrou a campanha “O Brasil que faz o iFood”, criada para celebrar os 15 anos da plataforma por meio de histórias reais de empreendedores que cresceram junto ao ecossistema da empresa.

Como parte da surpresa preparada para o programa, a hamburgueria passou por uma ampla reforma. As melhorias contemplaram a cozinha, a área de produção e o espaço de atendimento, proporcionando mais eficiência operacional e ampliando a capacidade do negócio para atender à crescente demanda do município.

Durante a atração, os telespectadores acompanharam a trajetória de Walberto e Andresa desde a criação da empresa até a consolidação da marca na cidade. O programa também mostrou a viagem do casal a São Paulo, onde conheceram operações de sucesso e soluções voltadas ao universo B2B, enquanto a transformação do estabelecimento era realizada em Senhor do Bonfim, cidade de aproximadamente 80 mil habitantes localizada a cerca de 380 quilômetros de Salvador.

“Há 15 anos, o iFood cresce junto com os brasileiros e com milhares de empreendedores que transformam suas histórias por meio da tecnologia e da oportunidade. A trajetória do Júnior e da Andrea representa exatamente o que acreditamos como marca: valorizar quem empreende, apoiar o crescimento dos parceiros e ajudar pequenos negócios a alcançarem novos patamares. O Divino Burguer é um exemplo de como, quando unimos dedicação, talento e tecnologia, conseguimos gerar impacto real na vida das pessoas e nas comunidades locais”, afirma Beatriz Pentagna, diretora de Marketing B2B do iFood.