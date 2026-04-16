PORTO SEGURO

O que se sabe sobre amigas encontradas mortas após passeio no extremo sul da Bahia

Tamara Martins Guimarães, de 23 anos, e Elen Santos da Silva, 21, foram vistas com vida pela última vez na Aldeia Xandó

Millena Marques

Publicado em 16 de abril de 2026 às 17:17

Famílias registraram boletim de ocorrência após desaparecimento Crédito: Reprodução

As amigas Tamara Martins Guimarães, de 23 anos, e Elen Santos da Silva, 21, foram encontradas mortas na última terça-feira (14). A dupla desapareceu após sair para um passeio na região de Corumbau, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

As duas moravam juntas na Aldeia Xandó, localizada na área de preservação localizado no distrito de Caraíva. Elas foram vistas pela última vez na aldeia, na madrugada de sexta-feira (10).

Amigas despareceram no extremo-sul da Bahia 1 de 4

De acordo com informações da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, Tamara tem uma filha de três anos. A jovem deixou a menina com a patroa antes de sair com Elen, dizendo que pegaria a criança na manhã do dia seguinte.

Antes de desaparecer, Elen Santos teria escrito uma carta para a mãe onde afirmou que iria romper com a família. “Tudo que a senhora fez por mim, sempre reconheci, por isso você é a pessoa que amo nesse mundo”, diz no início da carta.

"Por mais que eu te ame, vou romper a nossa ligação. Hoje eu estou livre, mas mesmo assim vou te honrar e te proteger do mundo", teria escrito. As famílias registraram um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento das jovens.

Tamara e Elen estavam desaparecidas desde o dia 10 de abril. A Polícia Civil informou que as amigas foram vistas pela última vez na localidade de Xandó, após saírem juntas em uma motocicleta de Tamara.