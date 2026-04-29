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Feriado em Salvador e RMS: veja horários do comércio e serviços durante o Dia do Trabalhador

Estabelecimentos comerciais terão funcionamento especial na próxima sexta-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de abril de 2026 às 07:00

Salvador Norte Shopping
Salvador Norte Shopping Crédito: Divulgação

Por conta do feriado do Dia do Trabalhador, celebrado na próxima sexta-feira (1º), estabelecimentos públicos e comerciais da capital baiana e da Região Metropolitana de Salvador (RMS) terão horários de funcionamento modificados. Para ajudar os leitores a se programarem, o CORREIO fez um levantamento com os horários de funcionamento de shoppings, supermercados, feiras, transporte público, espaços de lazer e outros segmentos do comércio.

Confira a lista:

Shoppings

Shopping Bela Vista

  • - Lojas e quiosques: fechados
  • - Alimentação e lazer: das 12h às 20h

Shopping Paralela

  • - Lojas: fechadas
  • - Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: das 12h às 21h
  • - Alimentação e lazer: das 12h às 21h
  • - UCI Cinema: programação normal de funcionamento.

Paralela há 30 anos

Paralela 1996 por Welton Araújo/CORREIO
Paralela 1999 por Marcos Costa e Silva/CORREIO
Paralela 1996 por Welton Araújo/CORREIO
Paralela 1999 por Luiz Hermano/CORREIO
1992 por Luiz Hermano/CORREIO
Redutor de velocidade para a paralelaCrédito : Luiz Hermano/Arquivo CorreioData : 18.05.1993 por Luiz Hermano/CORREIO
Paralela 1998 por Haroldo Abrantes/CORREIO
Paralela 1993 por Luiz Hermano/CORREIO
Paralela 1984 por Antônio Custódio/CORREIO
Paralela 1990 por M. Raquel/CORREIO
1 de 10
Paralela 1996 por Welton Araújo/CORREIO

Ferreira Costa

  • - Unidades Barris e Paralela: fechadas.

Shopping da Bahia

  • - Lojas: fechadas
  • - Lazer, restaurantes e praça de alimentação: das 12h às 21h
  • - Bodytech: fechada
  • - Cinemas: conforme programação no site
  • - Planeta Criança: das 12h às 21h
  • - Planeta Imaginário: das 12h às 21h
  • - Vila Trampolim: das 12h às 21h.

Viaduto em frente ao Shopping da Bahia

Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
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Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS

Salvador Shopping

  • - Redemix: das 11h às 21h
  • - Alimentação, lazer, farmácias e Bamboo Podologia: das 12h às 21h
  • - Demais lojas: fechadas.

Salvador Norte Shopping

  • - Alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h
  • - Mix Mateus: das 7h às 22h
  • - Americanas: das 12h às 21h

Parque Shopping Bahia

  • - Alimentação e lazer: das 12h às 22h
  • - Alameda Gourmet: das 12h às 23h
  • - Demais lojas e quiosques: fechados

Boulevard Shopping Camaçari

  • - Lojas âncoras e satélites: fechadas
  • - Alimentação, cafés, sorveteria e lazer: das 12h às 21h
  • - Americanas: das 14h às 21h
  • - Cinema: conforme programação
  • - Smart Fit: fechada
  • - Serviços (Drogaria Rede Bem, SAC, Neoenergia Coelba, lotérica, cartórios e clínicas): fechados
  • - Arena: funcionamento a confirmar.

Camaçari

Village Acapulco, em Itacimirim por Divulgação
Marluá Itacimirim, na Praia da Espera, realizou parceria com o Tamar por Divulgação
Réveillon Destino terá quatro dias de festa em Itacimirim por Divulgação
Itacimirim por Jose Carlos Almeida
Praia de Itacimirim por Divulgação
Pousada Planeta Guarajuba por Divulgação
Vila Galé Mares, em Guarajuba, investiu R$ 15 milhões em duas novas áreas por divulgação
Praia de Guarajuba por José Carlos Almeida
Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe por Arquivo pessoal
Pitty curte dia de praia em Arembepe por Reprodução / Redes Sociais
Cerca de 40 pessoas vivem na Aldeia Hippie que é dona do coração de Vanuza por Foto: Rafael Rodrigues/@eusourafao
Aldeia Hippie é conhecida até por estrelas internacionais: entre seus visitantes ilustres, estão a cantora Janis Joplin e Mick Jagger, dos Rollings Stones. No Brasil, Rita Lee, Caetano e Gil também conhecem o local por Foto: Rafael Rodrigues/@eusourafao
Praça Jauá por TIAGO PACHECO
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Village Acapulco, em Itacimirim por Divulgação

Shopping Center Lapa

  • - Lojas e quiosques: fechadas
  • - Alimentação: das 11h às 19h
  • - Cinema: de acordo com a programação.

Academias

Alpha Fitness

- Unidades Pituba, Federação, Vila Laura, Costa Azul, Aquarius, Orlando Gomes, Vila 2 - Miragem, Vilas 3 - Prime Center: das 8h às 12h;

- Unidades Shopping Barra, Vitória Boulevard, Shopping Paseo Itaigara, Shopping Itaigara, Shopping Bela Vista, Shopping Paralela, Vilas 1 - Villa Verde, Outlet Premium: das 9h às 13h.

Smartfit

- Unidades Matatu, Shopping Piedade, Avenida Dom João VI, Brotas, Assaí Vasco da Gama, Graça, Itaigara, Cabula, Pernambués, Caminho das Árvores, Salvador Shopping, São Caetano, Pituba, Ribeira, Costa Azul, Stiep, Imbuí I, Atakarejo Lobato, Avenida Jorge Amado, Atakarejo Cajazeiras, Salvador Norte Shopping, Parque Shopping Bahia, Camaçari: das 8h às 14h;

- Federação, Curuzu, Saboeiro, Armação, Campinas de Pirajá, Sussuarana, Piatã, Atakarejo Simões Filho, Atakarejo Lauro De Freitas: das 8h às 17h.

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Supermercados

Rede Mix

- Unidades Vitória, Alphaville, Chame Chame, Horto, Pituba (Rua Arthur Gomes), Amazonas (Rua Amazonas), Stella Maris, Vilas, Vila Laura, Rio Vermelho, Itaigara, Ondin, Imbuí, Paripe, Itapuã, Sete Portas, Simões Filho e IAPI: até 20h;

- Unidade Lauro de Freitas: até 13h;

- Unidade do Salvador Shopping: das 11h às 21h.

Hiperideal

- Unidades Amazonas (Rua Amazonas), Apipema, Canela, Horto, Pituba (Manoel Dias), Vila Laura, Corredor da Vitória, Alphaville, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Itaigara, Litoral Norte (Estrada do Coco), Orla (Av. Octávio Mangabeira), Orlando Gomes, Patamares e Pituba (Rua Ceará): das 6h30 às 20h;

- Unidades Armação, Barra, Guarajuba, Praia do Forte e Stella Maris (Rua Missionário Otto Nelson): das 7h às 20h;

- Unidades Graça e Eco Stella (Rua Capitão Melo): das 7h às 18h;

- Unidade do Shopping Paralela: das 13h às 21h;

- Unidade do Parque Shopping Bahia: das 6h30 às 21h;

- Unidade da Lapa: fechada;

- Unidades Hiperideal em Casa - Costa Espanã, Hiperideal em Casa - Sauípe, Hiperideal em Casa - Hemisphere, Hiperideal em Casa - Iberostate: 24h;

- Unidade Padoca Ideal - Le Parc: das 6h às 19h.

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