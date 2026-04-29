CONFIRA O RESULTADO

Bolão da Bahia fatura R$ 120 mil na Mega-Sena; saiba onde aposta foi feita

Sorteio foi realizado nesta terça-feira (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de abril de 2026 às 05:30

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Um aposta feita na Bahia foi premiadas no concurso nº 3001 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal. O apostador baiano, no entanto, acertou apenas cinco das seis dezenas sorteadas. O prêmio principal, de R$ 114,9 milhões, foi sorteado na noite desta terça-feira (28).



O bilhete foi registrado na cidade de Tucano, no nordeste baiano, na lotérica Jorro, e faturou um prêmio de R$123.627,24. A aposta é um bolão de 33 cotas e três prêmios por faixa.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Os números sorteados foram: 01-13-32-36-43-60. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira (30), com prêmio estimado em R$ 130 milhões.

Como jogar?

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago