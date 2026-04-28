De guloseimas a televisão: shopping de Salvador sorteia brindes nesta quarta (29)

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Elaine Sanoli
Publicado em 28 de abril de 2026 às 22:27
O Shopping Center Lapa completa 30 anos nesta quarta-feira (29) com uma ação especial: o público que passar pelo local ao longo do dia poderá participar da brincadeira “estoure o balão”. A dinâmica interativa permite ganhar brindes que vão de guloseimas a uma televisão.
A proposta da ação “estoure o balão” é surpreender quem passa pelo shopping neste dia e reconhecer o papel do público nessa trajetória, como explica a gerente de marketing do empreendimento, Aline Ferraz. “O aniversário é do shopping, mas o presente é dos frequentadores”, afirma a gestora
Inaugurado em 1996, o Shopping Center Lapa está situado próximo ao Centro Histórico e da Estação de Metrô Lapa. A localização contribui para uma circulação média de cerca de 30 mil pessoas por dia, entre consumidores, trabalhadores e usuários do sistema de mobilidade urbana.
O centro de compras reúne mais de 170 operações, entre lojas e quiosques, e abriga a maior praça de alimentação da região central. A estrutura inclui cinema, fraldário e estacionamento, além de eventos culturais fixos, como o projeto musical Som na Praça, realizado de segunda a sábado e voltado à valorização de artistas locais.
Ao longo de três décadas, o empreendimento se consolidou como ponto de permanência no centro da cidade, com ações voltadas a diferentes públicos e iniciativas alinhadas às transformações do varejo e às mudanças no comportamento de consumo.