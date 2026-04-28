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Baianos acertam Lotofácil e faturam R$ 1,8 milhão; veja cidades premiadas

Prêmio total de R$ 5 milhões será dividido com mais dois bilhetes

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de abril de 2026 às 23:54

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

Dois bilhetes baianos tiraram a sorte grande e faturaram prêmios na noite desta terça-feira (28), no concurso nº 3672 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O prêmio total de R$ 5 milhões será dividido com outros dois bilhetes, registrados no Rio Grande do Sul e em São Paulo. As apostas da Bahia ganharam mais de R$ 1,8 milhão.

Um dos bilhetes baianos é uma aposta simples, registrada na Lotérica Piatã, na cidade de Piatã, na Chapada Diamantina. O segundo é um bolão com 10 cotas, registrado em Salvador, na lotérica Sorte de Itapuã. Cada uma das duas apostas que acertaram as 15 dezenas levou para casa o montante de R$ 916.809,17. Desse modo, juntos, os baianos faturaram cerca de R$ 1.833.618,34.

Piatã

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Piatã por Reprodução
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Os números sorteados foram: 01-03-05-07-09-10-11-12-13-14-16-20-23-24-25.

Ao todo, apostas saíram com prêmio de R$ 916.809,17 para 15 acertos; 505 apostas ganharam R$ 1.206,00 com 14 acertos; 18.035 apostas ganharam R$ 35,00 com 13 acertos; 198.733 apostas tiveram 12 acertos e ganharam R$ 14,00; e 951.885 apostadores certaram 11 dezenas e levaram R$ 7,00.

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com o banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
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Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

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