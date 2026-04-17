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Botes salva-vidas do barco ‘Ivete Sangalo’ são roubados do Ferry-Boat em Salvador

Os equipamentos foram encontrados em esconderijo após suspeito fugir de guarnição na Cidade Baixa

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 18:03

PM frustrou roubo de equipamentos do sistema Ferry-Boat Crédito: Web

Quatro botes salva-vidas roubados do Ferry Boat foram recuperados na região do Terminal Marítimo de São Joaquim, no bairro da Calçada, em Salvador, durante uma ação da Polícia Militar. A operação foi realizada na manhã desta terça-feira (14).

A recuperação dos equipamentos ocorreu durante uma operação de intensificação do patrulhamento na área portuária. Após receberem informações sobre a localização dos botes, que pertenciam ao barco "Ivete Sangalo", as guarnições realizaram uma varredura nas imediações do terminal.

Durante as buscas, os policiais identificaram um indivíduo em atitude suspeita próximo a lonas estendidas no local. Ao notar a aproximação das viaturas, o homem fugiu, abandonando o material. Ao inspecionar o esconderijo, os agentes localizaram as quatro balsas de salvamento.

Os botes foram devidamente apreendidos e encaminhados à concessionária responsável pelo terminal marítimo para serem restituídos aos proprietários. A Polícia Militar segue com o monitoramento da região para identificar os autores do roubo.

Procurada, a Internacional Travessias confirmou o crime e destacou a rapidez no acionamento das autoridades. Os botes salva-vidas já foram devolvidos ao terminal e reinstalados, garantindo a continuidade da segurança no transporte marítimo.

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Tags:

Bahia Salvador Furto Ferry-boat Assalto Polícia Militar Roubo

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