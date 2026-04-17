LUTO

Saiba quem era o padre de igreja histórica que morreu após desaparecimento em Salvador

Padre Elmo Andrade de Souza dedicou 35 anos à vida religiosa

Millena Marques

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16:29

Elmo Andrade de Souza Crédito: Foto/Pascom da Paróquia São Pedro

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia confirmou, na noite de sexta-feira (16), a morte do padre Elmo Andrade de Souza, de 62 anos. O sacerdote morreu em decorrência de uma infecção generalizada, causada por um quadro de erisipela bolhosa.

O padre Elmo dedicou 35 anos à vida religiosa. Ele era colaborador da Igreja de São Pedro, no bairro da Piedade, em Salvador. O sacerdote também atuou na Diocese de Cruz das Almas, no Recôncavo.

Padre atuava na Igreja de São Pedro 1 de 7

Desaparecimento

Antes da confirmação da morte, a Arquidiocese de São Salvador da Bahia informou que havia tomado conhecimento do registro de boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do sacerdote. Segundo as informações repassadas às autoridades, ele havia sido visto pela última vez por volta das 12h30 do dia 15 de abril.