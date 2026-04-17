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Saiba quem era o padre de igreja histórica que morreu após desaparecimento em Salvador

Padre Elmo Andrade de Souza dedicou 35 anos à vida religiosa

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16:29

Elmo Andrade de Souza
Elmo Andrade de Souza Crédito: Foto/Pascom da Paróquia São Pedro

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia confirmou, na noite de sexta-feira (16), a morte do padre Elmo Andrade de Souza, de 62 anos. O sacerdote morreu em decorrência de uma infecção generalizada, causada por um quadro de erisipela bolhosa.

O padre Elmo dedicou 35 anos à vida religiosa. Ele era colaborador da Igreja de São Pedro, no bairro da Piedade, em Salvador. O sacerdote também atuou na Diocese de Cruz das Almas, no Recôncavo.

Padre atuava na Igreja de São Pedro

Padre Elmo Andrade de Souza por Arquidiocese
Padre Elmo Andrade de Souza por Reprodução
Elmo Andrade de Souza por Foto/Pascom da Paróquia São Pedro
Padre Elmo Andrade de Souza por Reprodução
Padre Elmo Andrade de Souza por Reprodução
Igreja de São Pedro por Amanda Oliveira/Salvador da Bahia
Igreja de São Pedro por Amanda Oliveira/Salvador da Bahia
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Padre Elmo Andrade de Souza por Arquidiocese

Desaparecimento

Antes da confirmação da morte, a Arquidiocese de São Salvador da Bahia informou que havia tomado conhecimento do registro de boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do sacerdote. Segundo as informações repassadas às autoridades, ele havia sido visto pela última vez por volta das 12h30 do dia 15 de abril.

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Na noite de ontem, porém, foi confirmado que o padre havia morrido. "Neste momento de dor e esperança na Ressurreição, a Arquidiocese se une em oração, confiando a alma do padre Elmo à infinita misericórdia de Deus, agradecendo por sua vida, ministério e dedicação à Igreja", diz trecho da nota da arquidiocese.

Tags:

Bahia Salvador Padre

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