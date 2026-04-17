Refinaria de Mataripe reduz preços da gasolina e do diesel na Bahia; veja novos valores

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Millena Marques
Publicado em 17 de abril de 2026 às 18:32
A Refinaria de Mataripe reduziu os preços do diesel e da gasolina, na quinta-feira (16). A redução acompanha a queda do valor do petróleo.
Após ter alcançado a alta de US$ 120 (R$ 597,85), o barril do petróleo tem oscilado entre US$ 95/US$ 98 (R$ 473,30/R$ 488,25).
O diesel teve a maior queda. O S-10 saiu de R$ 6,144 para R$ 5,926, enquanto o S-500 pulou de R$ 5,927 para R$ 5,709. Já a gasolina saiu de R$ 4,089 para R$ 3,903;
A Refinaria de Mataripe, localizada em São Francisco do Conde, na Bahia, é controlada pela Acelen e adota uma política de preços alinhada ao mercado internacional, com revisões frequentes.