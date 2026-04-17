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Suspeito de matar investigador da Polícia Civil morre em confronto em Salvador

Operação policial segue em busca dos demais envolvidos no ataque que matou o investigador Adailton Oliveira Rocha

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 17:22

Policial Civil foi morto nesta quarta (15) após disparo na cabeça Crédito: Redes Sociais/Divulgação

Um dos criminosos envolvidos no assassinato do investigador Adailton Oliveira Rocha morreu em um confronto com a polícia na tarde desta sexta-feira (17), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. O suspeito, que ainda não teve a identidade formal confirmada, foi localizado durante uma operação integrada da Polícia Civil.

De acordo com as autoridades, o homem tentou escapar invadindo uma residência na localidade. Ao ser cercado pelas equipes, ele reagiu disparando contra os agentes, o que deu início a uma intensa troca de tiros. Ferido no confronto, o suspeito foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola.

Investigação e resposta institucional

O criminoso era apontado como integrante de uma facção com conexões a uma organização criminosa do Rio de Janeiro. A operação faz parte de um esforço contínuo para desarticular o grupo responsável pela morte do agente. "Nosso objetivo seguirá de forma técnica e cirúrgica, que é retirar todos os envolvidos do convívio social e responsabilizá-los", afirmou o delegado-geral André Viana.

O investigador Adailton Oliveira Rocha, era lotado na 11ª Delegacia Territorial, em Tancredo Neves e foi morto na última quarta-feira (15) enquanto participava do cumprimento de um mandado judicial no mesmo bairro. O policial foi atingido por um disparo na cabeça durante a ação.

Em nota, a instituição se posicionou sobre a perda do agente e consolou os familiares: “A notícia de sua partida causa uma dor profunda em toda a instituição. Colegas de trabalho, amigos e servidores que conviveram com Adailton sentem a perda de um profissional dedicado, comprometido com a segurança pública e, acima de tudo, de um companheiro respeitado e querido no dia a dia da Polícia Civil".

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Tags:

Crime Salvador Morte Polícia Civil foi Morto A Tiros

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