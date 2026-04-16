CRIME

Policial civil morto em Salvador trabalhava há menos de um ano no bairro onde foi baleado

Servidor tinha quase 20 anos de carreira e morreu após ser socorrido ao HGRS

Wendel de Novais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 08:30

Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça Crédito: Reprodução

Morto após ser baleado na cabeça, o policial civil Adailton Oliveira Rocha, 55 anos, era um agente com larga experiência na corporação, mas atuava em Tancredo Neves há pouco tempo. De acordo com informações de policiais, Adailton entrou na Polícia Civil da Bahia em 2005, mas estava na 11ª Delegacia Territorial, responsável pela área, há menos de um ano.

Após ser atingido por criminosos, o policial chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos. Ele acumulava passagens por mais de dez unidades ao longo da carreira. Só em julho de 2025, no entanto, que o investigador passou a trabalhar na área onde acabou assassinado.

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Antes de chegar em Tancredo Neves para ações específicas na região, o investigador trabalhou em setores estratégicos, como a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) da Região Metropolitana, além de unidades instaladas em bairros como Periperi e Itapuã.

No momento em que foi atingido, Adailton participava de uma diligência para apurar a denúncia de reativação de um ponto de tráfico de drogas na região. Segundo a Polícia Civil, o local já havia sido alvo de operação anterior e chegou a ser desarticulado em dezembro de 2025, mas havia indícios de que as atividades criminosas tinham sido retomadas.

Após o crime, o policiamento foi intensificado na localidade, e equipes realizam buscas para identificar e capturar os envolvidos no ataque. A morte do investigador gerou forte comoção entre colegas da corporação. Em nota, a Polícia Civil lamentou a perda e destacou a trajetória do servidor.

"Colegas de trabalho, amigos e servidores que conviveram com Adailton sentem a perda de um profissional dedicado, comprometido com a segurança pública e, acima de tudo, de um companheiro respeitado e querido no dia a dia da Polícia Civil", afirmou a instituição.