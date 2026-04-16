PM mata irmão e é achado morto dentro de carro na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 16 de abril de 2026 às 10:00
Um policial militar e seu irmão foram encontrados mortos na cidade de Euclides da Cunha, no nordeste baiano. Os corpos foram localizados na tarde desta quarta-feira (15), dentro de um carro, na Rua Antônio Silva Dantas, no bairro Dengo. As investigações indicam que o PM matou o irmão e tirou a própria vida em seguida.
Os homens foram identificados como Gedson Tiago Novaes Souza, de 39 anos, vítima do homicídio e o cabo George Henrique Novaes Souza, de 42, apontado como autor do crime. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e chegaram a prestar os primeiros atendimentos, mas as vítimas não resistiram. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a realização da perícia.
PM mata irmão e tira a própria vida dentro de carro na Bahia
George Henrique era lotado no 5º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Euclides da Cunha. Em nota, o batalhão lamentou a morte do cabo. “Profissional dedicado e comprometido com a missão de servir e proteger, o cabo PM George Henrique deixa um legado de honra, disciplina e respeito, construído ao longo de sua trajetória na corporação, sempre pautada pelo senso de dever, coragem e espírito público. Sua atuação foi marcada pelo profissionalismo e pela lealdade à instituição, sendo reconhecido por seus pares como um companheiro de farda íntegro, prestativo e comprometido com a segurança da sociedade”, diz o comunicado.
A 1ª Delegacia Territorial de Euclides da Cunha realiza investigações para esclarecer a motivação do homicídio seguido de suicídio.
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