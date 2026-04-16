NORDESTE

PM mata irmão e é achado morto dentro de carro na Bahia

Cabo George Henrique Novaes Souza era 5º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Euclides da Cunha

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de abril de 2026 às 10:00

Gedson Tiago e George Henrique Novaes Souza foram encontrados mortos dentro de carro Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um policial militar e seu irmão foram encontrados mortos na cidade de Euclides da Cunha, no nordeste baiano. Os corpos foram localizados na tarde desta quarta-feira (15), dentro de um carro, na Rua Antônio Silva Dantas, no bairro Dengo. As investigações indicam que o PM matou o irmão e tirou a própria vida em seguida.



Os homens foram identificados como Gedson Tiago Novaes Souza, de 39 anos, vítima do homicídio e o cabo George Henrique Novaes Souza, de 42, apontado como autor do crime. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e chegaram a prestar os primeiros atendimentos, mas as vítimas não resistiram. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a realização da perícia.

PM mata irmão e tira a própria vida dentro de carro na Bahia 1 de 5

George Henrique era lotado no 5º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Euclides da Cunha. Em nota, o batalhão lamentou a morte do cabo. “Profissional dedicado e comprometido com a missão de servir e proteger, o cabo PM George Henrique deixa um legado de honra, disciplina e respeito, construído ao longo de sua trajetória na corporação, sempre pautada pelo senso de dever, coragem e espírito público. Sua atuação foi marcada pelo profissionalismo e pela lealdade à instituição, sendo reconhecido por seus pares como um companheiro de farda íntegro, prestativo e comprometido com a segurança da sociedade”, diz o comunicado.

A 1ª Delegacia Territorial de Euclides da Cunha realiza investigações para esclarecer a motivação do homicídio seguido de suicídio.