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Adolescente morre após cair de garupa de moto com o pai e ser atropelada por caminhão

Óbito foi constatado no local

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 11:06

Adolescente morre após cair de garupa de moto com o pai e ser atropelada por caminhão Crédito: Reprodução / Blog do Anderson

Uma adolescente de 12 anos morreu após um acidente de trânsito na tarde de quarta-feira (15), na Avenida Brumado, no bairro Zabelê, em Vitória da Conquista. A vítima foi identificada como Lavínia da Silva Santos.

De acordo com informações iniciais, a jovem estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo pai quando o veículo se desequilibrou. Na queda, ela foi atropelada por um caminhão. O óbito foi constatado ainda no local do acidente, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) não chegou a ser acionado.

A 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista registrou a ocorrência e expediu guias para perícia e remoção do corpo. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil e pelo Departamento de Polícia Técnica.

Em nota, a Prefeitura de Vitória da Conquista lamentou a morte da adolescente e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

Tags:

Acidente

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