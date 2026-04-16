CRIME

Dois anos de corporação: quem é o soldado da PM morto após ser baleado em Salvador

Samuel Novais havia concluído curso em 2023 e estava lotado na 26ª CIPM

Wendel de Novais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 11:39

Soldado foi baleado no Engenho Velho de Brotas Crédito: Reprodução

O soldado da Polícia Militar Samuel Novais da Silva, morto durante um tiroteio no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, na noite de quinta-feira (15), tinha pouco tempo de atuação na corporação. Ele concluiu o curso de formação em 2023 e, desde então, passou a atuar como policial militar, sendo lotado na 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), responsável pela região de Brotas.

A morte do agente provocou forte comoção entre colegas, amigos e moradores. Nas redes sociais, mensagens de despedida destacaram o perfil do policial. “Quem o conhecia de verdade sabia o tamanho do seu coração. Era um policial respeitador, honesto, um bom filho, um bom colega de serviço, um homem cheio de sonhos. Ainda custa acreditar. Sua partida deixa um vazio, dor e muitas saudades”, escreveu uma colega do soldado ao comentar a nota de pesar divulgada pela unidade.

Soldado foi baleado no Engenho Velho de Brotas 1 de 4

Em comunicado oficial, a corporação também lamentou a perda. “A Polícia Militar da Bahia manifesta profundo pesar pelo falecimento do Soldado PM Samuel Novais da Silva, integrante da 26ª CIPM/Brotas, ocorrido nesta quarta-feira, em Salvador. Seu legado de coragem e serviço permanecerá como referência para toda a Corporação”, informou a Polícia Militar.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o confronto ocorreu durante uma ação na região. Dois integrantes de uma facção criminosa foram baleados, socorridos e encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde um deles não resistiu aos ferimentos. Com os suspeitos, foram apreendidas armas, munições e entorpecentes. Após o episódio, o policiamento foi reforçado no bairro com o emprego de unidades ordinárias e especializadas.

As investigações apontam que um dos suspeitos de envolvimento na morte do policial estava em liberdade havia poucos dias. Ele havia sido preso no dia 3 de abril, mas foi solto cerca de 48 horas depois, por decisão judicial. Ao todo, três suspeitos foram identificados; dois deles acabaram mortos.