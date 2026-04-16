NEGRITUDE

Após sucesso de podcasts, Projeto Querino vira livro com lançamento em Salvador

Lançamento será realizado no dia 25 de abril na Livraria LDM Bela Vista

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de abril de 2026 às 11:38

Projeto Querino é encabeçado pelo jornalista Tiago Rogero Crédito: Divulgação

O próximo dia 25 marca o lançamento do premiado livro do Projeto Querino, escrito pelo jornalista Tiago Rogero, em Salvador. Durante o evento, o autor participará de um bate-papo com a também jornalista e escritora Thaiane Machado, na Livraria LDM Bela Vista. Após a conversa, haverá uma sessão de autógrafos.

Após o sucesso dos podcasts Vidas Negras e Negra Voz, o autor se consolidou como um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro com o Projeto Querino. A terceira fase da iniciativa é a publicação do livro "Projeto Querino: Um Olhar Afrocentrado sobre a História do Brasil", que propõe uma releitura da história do país a partir da centralidade do povo negro. A obra resgata a relevância de pessoas sequestradas e escravizadas e de seus descendentes, ao mesmo tempo em que denuncia os desdobramentos da diáspora no Brasil contemporâneo.

De Luiz Gama a Chiquinha Gonzaga e Jorge Ben, passando por dona Laudelina de Campos Melo até chegar à PEC das Domésticas, o livro se apresenta como um potente retrato histórico-jornalístico de como o racismo, e também a agência do povo negro, formam o alicerce do país.

Com uma pesquisa minuciosa realizada por uma equipe de especialistas, o Projeto Querino engloba, além do livro, um podcast produzido pela Rádio Novelo em 2022, vencedor do Prêmio Vladimir Herzog em 2023 e um dos mais ouvidos nas plataformas de streaming, além de uma série de reportagens publicadas na revista Piauí no mesmo ano.

“O Projeto Querino é um banho de chuva. Chuva que molha, encharca, incomoda, nos obrigando a pisar em um chão quase pantanoso. Mas, passado o tempo, ela limpa e até refresca. Os pés seguem encharcados e são eles que pisam firme, abrindo espaço para uma nova escuta”, escreve Ynaê Lopes dos Santos no texto de orelha do livro.