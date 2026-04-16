RISCO

Farmácia é interditada e 700 medicamentos são apreendidos em Camaçari

Operação busca coibir a venda irregular de remédios, sem prescrição médica ou sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Esther Morais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 12:19

Operação Pharmaco interdita farmácia e apreende 700 medicamentos em Camaçari Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Uma farmácia foi interditada na quarta-feira (15), em Camaçari, durante a Operação Pharmaco, que tem como foco a fiscalização de estabelecimentos comerciais na Região Metropolitana de Salvador.

Além da interdição, outras três farmácias foram notificadas e cerca de 700 medicamentos foram apreendidos durante a ação, realizada nos bairros Ponto Certo, Abrantes e Nova Abrantes.

Farmácia em Camaçari é interditada 1 de 8

A operação é coordenada pela Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados da Polícia Civil da Bahia e tem como objetivo verificar a comercialização de medicamentos controlados, além de promover o cadastro de empresas junto aos órgãos reguladores. A iniciativa busca coibir a venda irregular de remédios, sem prescrição médica ou sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Durante a ação, também foram prestadas orientações aos responsáveis pelos estabelecimentos sobre a necessidade de regularização e envio da documentação exigida pelos órgãos competentes.