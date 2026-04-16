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Farmácia é interditada e 700 medicamentos são apreendidos em Camaçari

Operação busca coibir a venda irregular de remédios, sem prescrição médica ou sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 12:19

Operação Pharmaco interdita farmácia e apreende 700 medicamentos em Camaçari Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Uma farmácia foi interditada na quarta-feira (15), em Camaçari, durante a Operação Pharmaco, que tem como foco a fiscalização de estabelecimentos comerciais na Região Metropolitana de Salvador.

Além da interdição, outras três farmácias foram notificadas e cerca de 700 medicamentos foram apreendidos durante a ação, realizada nos bairros Ponto Certo, Abrantes e Nova Abrantes.

Farmácia em Camaçari é interditada

Farmácia foi interditada por Divulgação
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Farmácia foi interditada por Divulgação

A operação é coordenada pela Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados da Polícia Civil da Bahia e tem como objetivo verificar a comercialização de medicamentos controlados, além de promover o cadastro de empresas junto aos órgãos reguladores. A iniciativa busca coibir a venda irregular de remédios, sem prescrição médica ou sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Durante a ação, também foram prestadas orientações aos responsáveis pelos estabelecimentos sobre a necessidade de regularização e envio da documentação exigida pelos órgãos competentes.

Participaram da operação equipes da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados, da Delegacia do Consumidor (Decon), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), do Departamento de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), do Conselho Regional de Farmácia, da Vigilância Sanitária Estadual e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Tags:

Farmácia

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