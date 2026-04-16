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Suspeito de matar PM no Engenho Velho de Brotas estava solto há 10 dias

Dois dos suspeitos morreram após serem feridos em confronto com a PM

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de abril de 2026 às 08:32

Soldado Samuel Novais da Silva
Soldado Samuel Novais da Silva Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um dos suspeitos de envolvimento na morte do soldado da Polícia Militar Samuel Novais da Silva, na noite desta quarta-feira (15), no bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador, estava em liberdade havia 10 dias. Ele foi preso no dia 3 de abril deste ano, mas foi liberado cerca de 48 horas depois, no dia 5, por ordem judicial. Ao todo, três suspeitos de participação na ação foram identificados; dois deles morreram.

Após o soldado Novais ser baleado, a equipe do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (BPRFC/Gêmeos) entrou em confronto com dois homens identificados como João Gabriel Dias da Paixão e Denilson Oliveira Pires Santos. Ambos foram atingidos por disparos e socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE). João Gabriel morreu, enquanto Denilson Oliveira Pires Santos permanece custodiado, sob atendimento médico, segundo informações da Polícia Militar.

Ação de patrulha no Engenho Velho de Brotas terminou com PM morto

Ação policial terminou com PM morto e dois suspeitos feridos por Reprodução
Ação policial terminou com PM morto e dois suspeitos feridos por Reprodução
Ação policial terminou com PM morto e dois suspeitos feridos por Reprodução
Ação policial terminou com PM morto e dois suspeitos feridos por Reprodução
Soldado Samuel Novais da Silva por Reprodução/ Redes sociais
Ação de patrulha no Engenho Velho de Brotas terminou com PM morto por Reprodução
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Ação policial terminou com PM morto e dois suspeitos feridos por Reprodução

Juntos, os dois suspeitos somam ao menos seis passagens pela polícia. As fichas criminais incluem crimes como roubo, furto, receptação, crimes de trânsito e lesão corporal, registrados entre os anos de 2024, 2025 e 2026. Denilson chegou a ser preso no dia 3 de abril deste ano, enquanto conduzia uma motocicleta na contramão quando foi abordado pela polícia. Com ele, foram encontrados um iPhone roubado, R$ 235 e um coldre na ocasião. 

Terceiro suspeito atingido

Após a localização e confronto com Denilson e João Gabriel, uma equipe da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Brotas manteve novo confronto com um terceiro suspeito armado, identificado como Jailton Mendes Ribeiro. Ele também foi alvejado e socorrido para o HGE, mas não resistiu aos ferimentos.

Com os suspeitos, foram apreendidos uma submetralhadora, uma pistola, um revólver, carregadores, munições e drogas.

Samuel Novais da Silva, de 32 anos, participava de um patrulhamento na localidade de Manguinhos quando foi atingido por um disparo na perna. Após a ação criminosa, ele foi encaminhado ao HGE, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O soldado era lotado na 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Brotas.

Investigador morto

Este é o segundo caso envolvendo policiais atingidos durante ações em Salvador nesta quarta. Durante a manhã, o investigador Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, foi atingido por disparos enquanto participava do cumprimento de um mandado judicial no bairro de Tancredo Neves. O policial foi baleado na cabeça durante a ação e não resistiu aos ferimentos.

Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça

Adailton era lotado na 11 ª Delegacia por Reprodução
Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça por Reprodução
Policial foi baleado na cabeça por Reprodução
Adailton Oliveira Rocha por Reprodução
Polícia Civil divulgou nota de pesar por Reprodução
Rua onde crime aconteceu por Reprodução
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Adailton era lotado na 11 ª Delegacia por Reprodução

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