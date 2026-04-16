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Projeto propõe gratuidade na Zona Azul para grupo em Salvador

Benefício se aplica tanto às vagas comuns quanto às reservadas dentro do sistema de estacionamento rotativo.

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 16 de abril de 2026 às 09:20

Projeto propõe gratuidade na Zona Azul para grupo em Salvador
Projeto propõe gratuidade na Zona Azul para grupo em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O pagamento da tarifa do estacionamento rotativo Zona Azul pode deixar de ser cobrado para pessoas com deficiência em Salvador. A proposta foi apresentada na Câmara Municipal pelo vereador Hélio Ferreira e publicada na última terça-feira (14).

Conforme o texto, a gratuidade será válida para pessoas com deficiência que utilizem veículo próprio ou de terceiros, desde que estejam presentes no momento do uso da vaga. O benefício se aplica tanto às vagas comuns quanto às reservadas dentro do sistema.

Dez comportamentos do condutor que são considerados infrações de trânsito e nem todo mundo sabe

1- Dirigir com o som alto por Divulgação
2. Conduzir com o braço para fora da janela ou dirigir só com uma mão por Joseph Silva/Gazeta de SP
3. Estacionar distante mais de 50 cm do meio-fio por Marina Silva/ CORREIO
4. Mudar de faixa sem sinalizar por José Cruz/ Agência Brasil
5. Ligar o pisca-alerta com o carro em movimento por Rovena Rosa/Agência Brasil
6- Telefone na mão por Fernando Frazão/Agência Brasil
7- Bagagem solta no banco por Thomaz Silva/Agência Brasil
8- Molhar pedestres por Joédson Alves/Agência Brasi
9- Buzinar fora de hora por Joédson Alves/Agência Brasil
10- Animal de estimação no banco do passageiro por Bruno Concha
1 de 10
1- Dirigir com o som alto por Divulgação

Para ter acesso à isenção, será necessário realizar cadastro junto ao órgão municipal competente, com apresentação de documentos como identificação oficial, laudo médico ou comprovação da deficiência, credencial de estacionamento e documentação do veículo.

O projeto também determina que o veículo esteja identificado com a credencial em local visível. O tempo de permanência nas vagas seguirá as regras já estabelecidas pela Zona Azul.

Em caso de uso indevido, como fraude ou utilização sem a presença da pessoa com deficiência, estão previstas penalidades como cancelamento do benefício, multa equivalente a dez vezes o valor da tarifa, suspensão do direito por 12 meses e comunicação ao órgão de trânsito.

Se aprovado, o Poder Executivo terá até 60 dias para regulamentar a lei. A proposta estabelece ainda que a medida passe a valer 90 dias após a publicação oficial.

Leia mais em Alô Alõ Bahia, parceiro do CORREIO. 

Tags:

Trânsito

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