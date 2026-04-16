TRÁFEGO

Projeto propõe gratuidade na Zona Azul para grupo em Salvador

Benefício se aplica tanto às vagas comuns quanto às reservadas dentro do sistema de estacionamento rotativo.



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 16 de abril de 2026 às 09:20

Projeto propõe gratuidade na Zona Azul para grupo em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O pagamento da tarifa do estacionamento rotativo Zona Azul pode deixar de ser cobrado para pessoas com deficiência em Salvador. A proposta foi apresentada na Câmara Municipal pelo vereador Hélio Ferreira e publicada na última terça-feira (14).

Conforme o texto, a gratuidade será válida para pessoas com deficiência que utilizem veículo próprio ou de terceiros, desde que estejam presentes no momento do uso da vaga. O benefício se aplica tanto às vagas comuns quanto às reservadas dentro do sistema.

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Para ter acesso à isenção, será necessário realizar cadastro junto ao órgão municipal competente, com apresentação de documentos como identificação oficial, laudo médico ou comprovação da deficiência, credencial de estacionamento e documentação do veículo.

O projeto também determina que o veículo esteja identificado com a credencial em local visível. O tempo de permanência nas vagas seguirá as regras já estabelecidas pela Zona Azul.

Em caso de uso indevido, como fraude ou utilização sem a presença da pessoa com deficiência, estão previstas penalidades como cancelamento do benefício, multa equivalente a dez vezes o valor da tarifa, suspensão do direito por 12 meses e comunicação ao órgão de trânsito.