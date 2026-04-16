Projeto propõe gratuidade na Zona Azul para grupo em Salvador

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Esther Morais
Alô Alô Bahia
Publicado em 16 de abril de 2026 às 09:20
O pagamento da tarifa do estacionamento rotativo Zona Azul pode deixar de ser cobrado para pessoas com deficiência em Salvador. A proposta foi apresentada na Câmara Municipal pelo vereador Hélio Ferreira e publicada na última terça-feira (14).
Conforme o texto, a gratuidade será válida para pessoas com deficiência que utilizem veículo próprio ou de terceiros, desde que estejam presentes no momento do uso da vaga. O benefício se aplica tanto às vagas comuns quanto às reservadas dentro do sistema.
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Para ter acesso à isenção, será necessário realizar cadastro junto ao órgão municipal competente, com apresentação de documentos como identificação oficial, laudo médico ou comprovação da deficiência, credencial de estacionamento e documentação do veículo.
O projeto também determina que o veículo esteja identificado com a credencial em local visível. O tempo de permanência nas vagas seguirá as regras já estabelecidas pela Zona Azul.
Em caso de uso indevido, como fraude ou utilização sem a presença da pessoa com deficiência, estão previstas penalidades como cancelamento do benefício, multa equivalente a dez vezes o valor da tarifa, suspensão do direito por 12 meses e comunicação ao órgão de trânsito.
Se aprovado, o Poder Executivo terá até 60 dias para regulamentar a lei. A proposta estabelece ainda que a medida passe a valer 90 dias após a publicação oficial.