LÍDER DO TRÁFICO

Quem é o 'Maquinista', morto pelo Bope na Bahia e condenado por ordenar morte de Mãe Bernadete?

Homem é suspeito de integrar o Bonde do Maluco, uma das principais facções criminosas do estado

Esther Morais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 10:10

'Maquinista' era procurado pela polícia da Bahia Crédito: auto-upload

Morto pelo Bope na madrugada desta quinta-feira (16), Marílio dos Santos, conhecido como “Maquinista”, foi condenado por ordenar a morte de Mãe Bernadete e era apontado como integrante do grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM), uma das principais facções da Bahia.

Ele foi localizado em Catu, a cerca de 95 km de Salvador, dois dias após ser condenado a 29 anos e 9 meses de prisão pelo crime. Marílio estava foragido.

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O suspeito ocupava a posição de “Ás de Ouros” no Baralho do Crime, ferramenta da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) que reúne os foragidos mais procurados do estado. Segundo a pasta, ele atirou contra policiais durante a abordagem. Marílio chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram apreendidos arma de fogo e munições.

De acordo com o Ministério Público da Bahia, Marílio foi o mandante do assassinato de Mãe Bernadete, morta em agosto de 2023 no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho. As investigações apontam que o crime foi motivado pela atuação da líder quilombola contra atividades criminosas na região, incluindo o tráfico de drogas.

Durante o julgamento, a defesa do acusado afirmou que ele não ocupava posição de liderança no BDM e que teria sido incluído no processo por conta da repercussão do caso.

No mesmo julgamento, Arielson da Conceição dos Santos foi condenado a 40 anos, 5 meses e 22 dias de prisão, além de multa, apontado como executor do crime.