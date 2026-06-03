TENDÊNCIA

Parques infantis saem dos buffets e ganham espaço em restaurantes, academias e supermercados

Mudança no comportamento das famílias impulsiona a expansão dos espaços kids para além das festas de crianças

Mariana Rios

Publicado em 3 de junho de 2026 às 13:50

Espaço kids na Cervejaria Artmalte Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os parques infantis, antes concentrados em buffets e casas de festas, estão conquistando novos espaços no mercado brasileiro. Restaurantes, academias, salões de beleza, clínicas, escolas, condomínios e até supermercados passaram a investir em áreas de lazer para crianças como forma de atrair famílias e melhorar a experiência dos clientes.

A tendência acompanha mudanças na rotina das famílias, que buscam cada vez mais praticidade e ambientes capazes de entreter os filhos enquanto os adultos realizam outras atividades. Segundo especialistas do setor, a presença de espaços lúdicos também contribui para aumentar o tempo de permanência dos consumidores nos estabelecimentos.

Fundado em Salvador em 2002, e rede Hiperideal oferece o serviço em duas unidades - Cidade Jardim e Feira de Santana. Até mesmo cervejarias, como a Artmalte, no Rio Vermelho, também aderiram ao espaço kids.

A expansão dos parques infantis para além dos buffets foi um dos temas em evidência na Celebra Show 2026, considerada a maior feira de celebrações da América Latina. O evento, promovido em São Paulo pela Associação Brasileira de Produtos para Casa e Celebrações, destacou as mudanças no setor de entretenimento infantil e o crescimento de espaços de lazer integrados a diferentes tipos de negócios.

A tendência acompanha uma nova dinâmica de consumo: em vez de as famílias se deslocarem até os parques, são os parques que passam a fazer parte dos locais já frequentados por pais e filhos no dia a dia.

Segundo Hubert Krause, curador da área de parques da feira, qualquer estabelecimento voltado ao público familiar pode incorporar experiências lúdicas para atrair clientes, prolongar o tempo de permanência e tornar a visita mais agradável para os responsáveis.

"Hoje, qualquer ambiente que receba famílias pode incorporar algum tipo de experiência lúdica. Isso não só atrai o público, como também aumenta o tempo de permanência e melhora a experiência dos pais", afirmou Krause ao Estado de Minas.

Na prática, a proposta beneficia toda a família. Enquanto as crianças se divertem em áreas planejadas e seguras, os adultos podem realizar outras atividades com mais conforto e tranquilidade, como fazer compras, praticar exercícios físicos, realizar procedimentos estéticos ou aproveitar serviços oferecidos pelo local.

O movimento já tem impacto significativo nos negócios. Empresas que desenvolvem brinquedos e projetos para parques relatam crescimento da demanda fora do segmento tradicional de festas. Em alguns casos, uma parcela das vendas já é destinada a setores como saúde, educação e comércio.