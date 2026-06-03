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São João em clima de Copa: Arraiá Campeão agita programação gratuita em shopping

Evento reúne shows, quadrilhas, atrações infantis, ações inclusivas e barracas juninas até o dia 27 de junho

Thais Borges

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14:28

Arraiá Campeão une São João e clima de Copa do Mundo em programação cultural no Shopping Center Lapa Crédito: Fernanda Andrade/Divulgação

Durante praticamente todo o mês, até o dia 27 de junho, o Shopping Center Lapa será a sede do Arraiá Campeão, com uma programação que combina os festejos juninos e a Copa do Mundo. Ao longo de todo o período, a Praça de Eventos, localizada no piso L1 do empreendimento, terá apresentações musicais gratuitas, ações inclusivas, Parada Junina Infantil e barracas juninas dedicadas aos sabores tradicionais e produtos de moda temática do período.

A proposta da iniciativa é transformar o centro de compras em ponto de encontro para manifestações culturais que fazem parte da identidade nordestina, com uma programação gratuita voltada para toda a família. As apresentações musicais estão previstas para acontecer sempre de segunda a sexta-feira, das 15h às 17h, e aos sábados, das 14h30 às 16h30. Na ocasião, dançarinos caracterizados vão interagir com o público e contribuir para a ambientação junina do espaço. A grade completa de artistas está disponível no site.

Arraiá Campeão une São João e clima de Copa do Mundo em programação cultural no Shopping Center Lapa 1 de 5

Um dos destaques é o São João Inclusivo, que acontece no dia 11, das 15h às 17h, com apresentação de uma quadrilha junina formada por pessoas cegas e show da cantora cadeirante Paula Carvalho. Na ocasião, haverá intérprete de Libras e disponibilização de abafadores sonoros para pessoas com sensibilidade auditiva, garantindo um ambiente acolhedor para diferentes públicos.

Já no dia 20, das 14h às 16h, a Parada Junina Infantil vai percorrer os corredores do shopping com personagens caracterizados, música e atividades voltadas para as crianças e suas famílias, levando o clima das festas do interior para dentro do empreendimento.

Outro ponto alto é a possibilidade de conferir as barracas juninas no horário de funcionamento do shopping, com empreendedores locais trazendo produtos tradicionalmente associados ao período. Acessórios temáticos, bolos, licores e outras iguarias típicas estão sendo comercializadas por marcas como Licor Todo Dia, Maria Café e Arrasta Pé.

"Junho é um dos períodos mais importantes para a cultura nordestina, e o Arraiá Campeão do Shopping Center Lapa foi pensado para reunir tradição, convivência familiar, inclusão e valorização dos pequenos empreendedores que ajudam a manter viva essa identidade cultural. Queremos que o público encontre aqui um espaço de celebração das nossas raízes e de encontro entre diferentes gerações", afirma a gerente de marketing do empreendimento, Aline Ferraz.

SERVIÇO - Arraiá Campeão

Quando: De 1º a 27 de junho

Onde: Praça de Eventos, piso L1 do Shopping Center Lapa

Entrada gratuita

Programação:

- Apresentações musicais gratuitas

Segunda a sexta-feira, das 15h às 17h

Sábados, das 14h30 às 16h30

- Programação da primeira semana

01/06 (Segunda-feira) – Magno Santê

02/06 (Terça-feira) – Neia Santana

03/06 (Quarta-feira) – Trio Rosa Chá

04/06 (Quinta-feira) – Biel Ribeiro Cantor

05/06 (Sexta-feira) – Mateus Morais

06/06 (Sábado) – Forró Trindade

Grade completa de artistas no site

- São João Inclusivo

11 de junho, das 15h às 17h

- Parada Junina Infantil