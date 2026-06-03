São João em clima de Copa: Arraiá Campeão agita programação gratuita em shopping

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Thais Borges
Publicado em 3 de junho de 2026 às 14:28
Durante praticamente todo o mês, até o dia 27 de junho, o Shopping Center Lapa será a sede do Arraiá Campeão, com uma programação que combina os festejos juninos e a Copa do Mundo. Ao longo de todo o período, a Praça de Eventos, localizada no piso L1 do empreendimento, terá apresentações musicais gratuitas, ações inclusivas, Parada Junina Infantil e barracas juninas dedicadas aos sabores tradicionais e produtos de moda temática do período.
A proposta da iniciativa é transformar o centro de compras em ponto de encontro para manifestações culturais que fazem parte da identidade nordestina, com uma programação gratuita voltada para toda a família. As apresentações musicais estão previstas para acontecer sempre de segunda a sexta-feira, das 15h às 17h, e aos sábados, das 14h30 às 16h30. Na ocasião, dançarinos caracterizados vão interagir com o público e contribuir para a ambientação junina do espaço. A grade completa de artistas está disponível no site.
Arraiá Campeão une São João e clima de Copa do Mundo em programação cultural no Shopping Center Lapa
Um dos destaques é o São João Inclusivo, que acontece no dia 11, das 15h às 17h, com apresentação de uma quadrilha junina formada por pessoas cegas e show da cantora cadeirante Paula Carvalho. Na ocasião, haverá intérprete de Libras e disponibilização de abafadores sonoros para pessoas com sensibilidade auditiva, garantindo um ambiente acolhedor para diferentes públicos.
Já no dia 20, das 14h às 16h, a Parada Junina Infantil vai percorrer os corredores do shopping com personagens caracterizados, música e atividades voltadas para as crianças e suas famílias, levando o clima das festas do interior para dentro do empreendimento.
Outro ponto alto é a possibilidade de conferir as barracas juninas no horário de funcionamento do shopping, com empreendedores locais trazendo produtos tradicionalmente associados ao período. Acessórios temáticos, bolos, licores e outras iguarias típicas estão sendo comercializadas por marcas como Licor Todo Dia, Maria Café e Arrasta Pé.
"Junho é um dos períodos mais importantes para a cultura nordestina, e o Arraiá Campeão do Shopping Center Lapa foi pensado para reunir tradição, convivência familiar, inclusão e valorização dos pequenos empreendedores que ajudam a manter viva essa identidade cultural. Queremos que o público encontre aqui um espaço de celebração das nossas raízes e de encontro entre diferentes gerações", afirma a gerente de marketing do empreendimento, Aline Ferraz.
SERVIÇO - Arraiá Campeão
Quando: De 1º a 27 de junho
Onde: Praça de Eventos, piso L1 do Shopping Center Lapa
Entrada gratuita
Programação:
- Apresentações musicais gratuitas
Segunda a sexta-feira, das 15h às 17h
Sábados, das 14h30 às 16h30
- Programação da primeira semana
01/06 (Segunda-feira) – Magno Santê
02/06 (Terça-feira) – Neia Santana
03/06 (Quarta-feira) – Trio Rosa Chá
04/06 (Quinta-feira) – Biel Ribeiro Cantor
05/06 (Sexta-feira) – Mateus Morais
06/06 (Sábado) – Forró Trindade
Grade completa de artistas no site
- São João Inclusivo
11 de junho, das 15h às 17h
- Parada Junina Infantil
20 de junho, das 14h às 16h