FISCALIZAÇÃO

Mais de 500kg de carnes e queijos impróprios são apreendidos na Região Metropolitana de Salvador

Ação ocorreu durante a Operação Procedência, realizada pela Polícia Civil e pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab)

Millena Marques

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14:31

Carnes impróprias apreendidas em Lauro de Freitas Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Cerca de 530 quilos de carnes e queijos foram apreendidos nesta quarta-feira (3), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A ação ocorreu durante a Operação Procedência, realizada pela Polícia Civil e pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab).

Durante fiscalizações simultâneas nos bairros de Itinga e Fazenda Cassange, equipes da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), da Adab e da Vigilância Sanitária (Visa) identificaram diversas irregularidades sanitárias. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 530 quilos de carnes e queijos sem comprovação de procedência, com registros sanitários falsificados e armazenados em condições inadequadas de conservação.

Carnes apreendidas em Lauro de Freitas 1 de 12

A operação foi deflagrada após uma comunicação da Adab à Decon relatando a existência de locais utilizados para a produção e comercialização irregular de carnes sem a devida autorização sanitária. Segundo os órgãos, a situação representava grave risco à saúde pública.

De acordo com a equipe técnica da Adab, os produtos apresentavam sinais de deterioração e foram considerados impróprios para o consumo humano. Além da falta de documentação que comprovasse a origem dos alimentos, os fiscais identificaram irregularidades na manipulação, no acondicionamento e na comercialização dos produtos.