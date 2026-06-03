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Mais de 500kg de carnes e queijos impróprios são apreendidos na Região Metropolitana de Salvador

Ação ocorreu durante a Operação Procedência, realizada pela Polícia Civil e pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14:31

Carnes impróprias apreendidas em Lauro de Freitas
Carnes impróprias apreendidas em Lauro de Freitas Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Cerca de 530 quilos de carnes e queijos foram apreendidos nesta quarta-feira (3), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A ação ocorreu durante a Operação Procedência, realizada pela Polícia Civil e pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab).

Durante fiscalizações simultâneas nos bairros de Itinga e Fazenda Cassange, equipes da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), da Adab e da Vigilância Sanitária (Visa) identificaram diversas irregularidades sanitárias. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 530 quilos de carnes e queijos sem comprovação de procedência, com registros sanitários falsificados e armazenados em condições inadequadas de conservação.

Carnes apreendidas em Lauro de Freitas

Carnes apreendidas em Lauro de Freitas por Carnes apreendidas em Lauro de Freitas
Carnes apreendidas em Lauro de Freitas por Carnes apreendidas em Lauro de Freitas
Carnes apreendidas em Lauro de Freitas por Carnes apreendidas em Lauro de Freitas
Carnes apreendidas em Lauro de Freitas por Carnes apreendidas em Lauro de Freitas
Carnes apreendidas em Lauro de Freitas por Carnes apreendidas em Lauro de Freitas
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Carnes apreendidas em Lauro de Freitas por Carnes apreendidas em Lauro de Freitas
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Carnes apreendidas em Lauro de Freitas por Carnes apreendidas em Lauro de Freitas
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Carnes apreendidas em Lauro de Freitas por Carnes apreendidas em Lauro de Freitas

A operação foi deflagrada após uma comunicação da Adab à Decon relatando a existência de locais utilizados para a produção e comercialização irregular de carnes sem a devida autorização sanitária. Segundo os órgãos, a situação representava grave risco à saúde pública.

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De acordo com a equipe técnica da Adab, os produtos apresentavam sinais de deterioração e foram considerados impróprios para o consumo humano. Além da falta de documentação que comprovasse a origem dos alimentos, os fiscais identificaram irregularidades na manipulação, no acondicionamento e na comercialização dos produtos.

As condições encontradas nos estabelecimentos, segundo os órgãos responsáveis pela fiscalização, colocavam em risco a saúde dos consumidores.

Tags:

Bahia Salvador Apreensão Fiscalização

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