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Mandante do assassinato de Mãe Bernardete é localizado e morto pelo Bope na Bahia

Marílio dos Santos, o “Maquinista”, trocou tiros com a polícia durante cumprimento de mandado de prisão

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 07:07

BOPE localiza “Maquinista”, Ás de Ouros” do Baralho do Crime da SSP e autor do assassinato de Mãe Bernadete Crédito: Divulgação SSP-BA

O mandante do assassinato de Mãe Bernadete, Marílio dos Santos, conhecido como “Maquinista”, foi morto após trocar tiros com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na madrugada desta quinta-feira (16), na zona rural de Catu, no interior da Bahia. 

O confronto ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão. Marílio havia sido condenado na terça-feira (14) a 29 anos e 9 meses de prisão pelo crime e estava foragido.

Mãe Bernadete

Mãe Bernadete por Reprodução
Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças por Reprodução
Morte de Mãe Bernadete tem repercussão internacional por Arte sobre foto de Walisson Braga/Conaq
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Ato em Copacabana pediu justiça por Mãe Bernadete por Tomaz Silva/Agência Brasil
Mãe Bernadete, líder quilombola por Divulgação/Conaq
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Mãe Bernadete por Reprodução

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito atirou contra os policiais no momento em que foi localizado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram apreendidos arma de fogo e munições.

No mesmo julgamento, Arielson da Conceição dos Santos foi condenado a 40 anos, 5 meses e 22 dias de prisão, além de multa.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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O crime ocorreu em setembro de 2023, no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho. Marílio é apontado como mandante do assassinato da líder quilombola Mãe Bernadete, enquanto Arielson, conhecido como “Buzuim”, foi identificado como executor.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), ambos integram o grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM). A motivação do crime estaria relacionada à oposição de Mãe Bernadete à atuação do grupo na região do quilombo.

Outros três envolvidos, Josevan Dionísio dos Santos, conhecido como “BZ”, Sérgio Ferreira de Jesus e Ydney Carlos dos Santos de Jesus, foram denunciados pelo MP-BA, mas ainda não têm data de julgamento definida.

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Tags:

mãe Bernadete Bonde do Maluco

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