ENTENDA

Flávio José diz que não vai se apresentar no São João da Bahia após redução de cachês

Comunicado foi feito pelo cantor através das redes sociais

Maysa Polcri

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14:43

Flávio José se apresenta na Bahia Crédito: Arnaldo Felix/Divulgação

Uma das atrações de forró mais tradicionais do Brasil, o cantor Flávio José disse que não vai se apresentar na Bahia durante o São João deste ano. O comunicado foi feito pelo perfil oficial do artista no Instagram. Segundo o cantor, a razão para a suspensão de shows no estado seria a redução dos cachês por determinação do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Flávio José lamentou a situação e disse que priorizou o estado ao longo de sua carreira. "Este ano a Bahia ficará sem minha presença, às vésperas da maior festa de manifestação cultural do Nordeste eu recebo a notícia que o MP da Bahia resolveu diminuir o meu cachê! Enquanto outros artistas que nada tem haver [sic] com forró ganham rios de dinheiro. É de um desrespeito sem tamanho", escreveu. A reportagem tenta contato com a produção do artista para confirmar as informações.

Cachês dos artistas no São João da Bahia em 2026 1 de 9

O cantor reafirmou, nos comentários da página São João na Bahia, que a redução dos cachês vai inviabilizar as apresentações no estado. Shows já haviam sido marcados em cidades como Senhor do Bonfim, Conceição de Feira e Dias D'Ávila. "Por esse motivo não irei à Bahia este ano. Lamentável, deixei de vender minhas datas para estados que realmente me valorizam. Priorizei a Bahia durante toda minha carreira e hoje recebo essa informação como gratidão que o estado me devolve", acrescentou.

De acordo com dados do Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios da Bahia, iniciativa do Ministério Público do Estado, o artista foi contratado por R$ 350 mil para o show em Dias D'Ávila em 27 de junho. Este é o único show do artista que aparece no levantamento, que reúne informações de 83 municípios do total de 417 cidades baianas. Mais prefeituras podem declarar gastos com as contratações para o São João até o início das festas.

Em nota, o Ministério Público informou que foram enviadas recomendações a mais de 100 municípios, incluindo aqueles que anunciaram contratações do artista Flávio José, pelo valor de R$ 350 mil, um aumento de R$ 100 mil em relação ao ano passado. Ainda segundo o órgão, o MP tem atuado para evitar aumentos excessivos de cachês custeados com recursos públicos.

Fiscalização do MP

Uma campanha lançada pela União dos Municípios da Bahia (UPB) em março deste ano, que conta com o apoio do Ministério Público, prevê que as prefeituras baianas não contratem artistas que tenham cachês acima de R$ 700 mil no São João de 2026. Intitulada de 'São João sem milhão', a iniciativa tem como objetivo preservar a cultura dos festejos juninos sem comprometer a saúde financeira das cidades. O teto também aparece em uma nota técnica elaborada pelo MP às prefeituras.

Desde que a recomendação foi elaborada, o MP-BA tem ajuizado ações contra contratações de artistas que, segundo o órgão, tiveram aumentos injustificados de cachês entre 2025 e este ano. Atendendo ao pedido do Ministério Público, a Justiça, inclusive, determinou que a cidade de Quijingue, na região nordeste do estado, suspenda o contrato firmado com a dupla Victor e Léo pelo valor de R$ 780 mil.

A decisão judicial também proibiu o município de realizar pagamentos por cachês acima da média praticada em 2025 para os artistas Márcia Fellipe, Victor e Léo e Murilo Huff. Segundo o MP, acordos firmados na última semana de maio resultaram na redução de cachês de cerca de 180 contratos, com economia estimada de R$ 8,8 milhões aos cofres públicos em 2026.

Até o momento, assumiram o compromisso os artistas Toque Dez (redução de cerca de R$ 5 milhões em 52 contratos); Solange Almeida (R$ 1,3 milhão em 20 contratos); Igor Kannario (redução de R$ 1 milhão em 20 contratos); Batista Lima (R$ 750 mil em 25 contratos); Adelmário Coelho (R$ 502 mil em 29 contratos); Caviar com Rapadura (R$ 95 mil em 19 contratos) e Forrós dos Plays (R$ 82,8 mil em 14 contratos).

O que diz o MP

"O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) informa que tem encaminhado recomendações aos Municípios para que eles adequem as contratações de atrações artísticas aos parâmetros estabelecidos pela Instituição e Tribunais de Contas (TCM e TCE) e tomem como referência a média dos valores pagos aos artistas em 2025, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O objetivo é evitar aumentos excessivos de cachês custeados com recursos públicos.



Nas últimas quatro edições dos festejos juninos na Bahia, observou-se uma significativa escalada nos valores das contratações artísticas, com a média dos contratos passando de aproximadamente R$ 200 mil para cerca de R$ 700 mil.

Até o momento, foram enviadas recomendações a mais de 100 municípios, incluindo aqueles que anunciaram contratações do artista Flávio José, pelo valor de R$ 350 mil, um aumento de R$ 100 mil em relação ao ano passado. As recomendações buscam a adequação do contrato às orientações técnicas dos órgãos de controle, construídas a pedido dos próprios gestores municipais, via União dos Municípios da Bahia (UPB).

Vale destacar que o MPBA e os Tribunais de Contas também estabeleceram critérios técnicos que consideram a notoriedade e a projeção dos artistas, reconhecendo que atrações de maior relevância no mercado podem justificar valores contratuais superiores aos parâmetros médios.

Esses critérios fundamentam compromissos de redução de valores que estão sendo firmados com os representantes dos artistas que buscam voluntariamente o MPBA.