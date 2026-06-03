VISÃO EMBAÇADA

Conheça os diferentes tipos de miopia e saiba quando é possível prevenir o seu surgimento

A estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS) é de que, em 2050, metade da população global conviverá com esse problema

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de junho de 2026 às 13:04

Conheça os diferentes tipos de miopia e saiba quando é possível prevenir o seu surgimento Crédito: Divulgação

Muito se fala sobre a miopia, devido ao crescimento de casos em todo o mundo e a previsão da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que, em 2050, metade da população global terá esse distúrbio ocular provocado por um erro de refração que acontece quando o olho foca as imagens antes da retina, tornando a visão de longe embaçada. O que nem todo mundo sabe é que há diferentes tipos de miopia. “Ao entender melhor suas características e causas, as pessoas costumam aderir melhor ao tratamento, o que dificulta complicações. Em alguns casos, podem, até, prevenir seu surgimento”, explica a oftalmologista e consultora da ZEISS Vision Brasil, Patrícia Kakizaki.

A especialista detalha os três principais tipos de miopia:

Miopia, astigmatismo ou hipermetropia - quando os óculos corrigem a visão 1 de 11

1. Miopia axial:

É a mais comum: ocorre quando o olho é mais comprido do que o normal. Geralmente surge na infância e progride até o início da fase adulta. Ela tende a estabilizar a partir dos 18 anos, quando o crescimento ocular se completa, mas isso não é uma regra. Algumas crianças apresentam um crescimento excessivo do globo ocular e é preciso tratamento adequado para retardar esta progressão, pois graus elevados aumentam os riscos de problemas sérios, como descolamento de retina, glaucoma e catarata precoce, os quais podem levar à perda visual permanente.

"Não esperamos a criança atingir a alta miopia, ou seja, 6 graus ou mais, para intervir. O ideal é agir no início, em graus baixos, para controlar seu avanço ", esclarece a oftalmologista. Ela explica ainda que, para o tratamento da miopia infantil é recomendado o uso de lentes especiais para óculos, pois as convencionais, embora corrijam a visão, não controlam a progressão do grau.

"Há uma nova geração de lentes com alta tecnologia de desfoque periférico que possuem comprovação científica de sua eficácia. Colírios de atropina em baixa dose também podem ser indicados, em casos de progressão rápida, de forma isolada ou em associação a estas novas lentes”, completa a oftalmologista. Em adultos com grau estabilizado, cirurgias como LASIK, PRK ou SMILE podem corrigir a miopia, reduzindo a dependência de óculos. Porém, segundo a médica, as alterações estruturais causadas por ela não são reversíveis, ou seja, é mantido o risco de complicações em pessoas com altos graus.



2. Miopia de curvatura:

Acontece quando a córnea ou o cristalino, as duas “lentes” naturais do olho são mais curvas do que deveriam, o que desvia a luz de forma errada. Acomete tanto crianças quanto adultos e pode ter diferentes causas, como o ceratocone, em que a córnea fica mais fina e protrusa, ganhando um formato de cone; o espasmo acomodativo, em que uma contração mantida do músculo ciliar deixa o cristalino mais curvo; e fatores externos, entre eles, o edema corneano (inchaço da córnea) e as alterações metabólicas que impactam o cristalino.

Nos casos de pessoas com ceratocone, a prioridade é acompanhar e estabilizar a doença, usando, enquanto isso, lentes oftálmicas (para óculos) para corrigir a miopia.

