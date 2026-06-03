Conheça os diferentes tipos de miopia e saiba quando é possível prevenir o seu surgimento

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Perla Ribeiro
Publicado em 3 de junho de 2026 às 13:04
Muito se fala sobre a miopia, devido ao crescimento de casos em todo o mundo e a previsão da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que, em 2050, metade da população global terá esse distúrbio ocular provocado por um erro de refração que acontece quando o olho foca as imagens antes da retina, tornando a visão de longe embaçada. O que nem todo mundo sabe é que há diferentes tipos de miopia. “Ao entender melhor suas características e causas, as pessoas costumam aderir melhor ao tratamento, o que dificulta complicações. Em alguns casos, podem, até, prevenir seu surgimento”, explica a oftalmologista e consultora da ZEISS Vision Brasil, Patrícia Kakizaki.
A especialista detalha os três principais tipos de miopia:
Miopia, astigmatismo ou hipermetropia - quando os óculos corrigem a visão