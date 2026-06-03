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Conheça os diferentes tipos de miopia e saiba quando é possível prevenir o seu surgimento

A estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS) é de que, em 2050, metade da população global conviverá com esse problema

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 3 de junho de 2026 às 13:04

Conheça os diferentes tipos de miopia e saiba quando é possível prevenir o seu surgimento
Conheça os diferentes tipos de miopia e saiba quando é possível prevenir o seu surgimento Crédito: Divulgação

Muito se fala sobre a miopia, devido ao crescimento de casos em todo o mundo e a previsão da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que, em 2050, metade da população global terá esse distúrbio ocular provocado por um erro de refração que acontece quando o olho foca as imagens antes da retina, tornando a visão de longe embaçada. O que nem todo mundo sabe é que há diferentes tipos de miopia. “Ao entender melhor suas características e causas, as pessoas costumam aderir melhor ao tratamento, o que dificulta complicações. Em alguns casos, podem, até, prevenir seu surgimento”, explica a oftalmologista e consultora da ZEISS Vision Brasil, Patrícia Kakizaki.

A especialista detalha os três principais tipos de miopia:

Miopia, astigmatismo ou hipermetropia - quando os óculos corrigem a visão

Miopia: Dificuldade para ler a lousa na escola ou placas de trânsito enquanto dirige por Reprodução
Astigmatismo: Confusão entre letras parecidas (como "M" e "N" ou "5" e "6") e sensação de ardor nos olhos por dIVULGAÇÃO
Hipermetropia: Dificuldade em ler livros, usar o celular ou passar muito tempo no computador sem sentir dor de cabeça. (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock) por
A miopia dificulta enxergar de longe (olho longo):  Imagens de objetos distantes ficam borradas. por Meta Ray-Ban/Divulgação
Hipermetropia (Visão de Perto Baixa): Dificuldade em focar objetos próximos, como ler. Pode causar cansaço visual rápido, sendo comum em crianças por Reprodução | Redes Sociais
Miopia, hipermetropia e astigmatismo são os principais problemas que afetam a nitidez da visão (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock) por
É comum que que precise usar óculos sinta dor de cabeça e necessidade de apertar os olhos para enxergar melhor por Meta Ray-Ban/Divulgação
Astigmatismo (Visão Distorcida): Visão embaçada ou dupla, tanto para perto quanto para longe, devido ao formato da córnea ser mais ovalado (parecido com uma bola de futebol americano) em vez de esférico (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por
Todos são diagnosticados por exames de refração e tratados com óculos, lentes de contato por Shutterstock
Em alguns casos, é possível fazer cirurgia refrativa (LASIK, PRK, SMILE) por Foto: Divulgação
Futuro da conectividade está nos óculos inteligentes, como os da Meta por Meta Ray-Ban/Divulgação
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Miopia: Dificuldade para ler a lousa na escola ou placas de trânsito enquanto dirige por Reprodução

  • 1. Miopia axial:
    É a mais comum: ocorre quando o olho é mais comprido do que o normal. Geralmente surge na infância e progride até o início da fase adulta. Ela tende a estabilizar a partir dos 18 anos, quando o crescimento ocular se completa, mas isso não é uma regra. Algumas crianças apresentam um crescimento excessivo do globo ocular e é preciso tratamento adequado para retardar esta progressão, pois graus elevados aumentam os riscos de problemas sérios, como descolamento de retina, glaucoma e catarata precoce, os quais podem levar à perda visual permanente.
    "Não esperamos a criança atingir a alta miopia, ou seja, 6 graus ou mais, para intervir. O ideal é agir no início, em graus baixos, para controlar seu avanço ", esclarece a oftalmologista. Ela explica ainda que, para o tratamento da miopia infantil é recomendado o uso de lentes especiais para óculos, pois as convencionais, embora corrijam a visão, não controlam a progressão do grau.
    "Há uma nova geração de lentes com alta tecnologia de desfoque periférico que possuem comprovação científica de sua eficácia. Colírios de atropina em baixa dose também podem ser indicados, em casos de progressão rápida, de forma isolada ou em associação a estas novas lentes”, completa a oftalmologista. Em adultos com grau estabilizado, cirurgias como LASIK, PRK ou SMILE podem corrigir a miopia, reduzindo a dependência de óculos. Porém, segundo a médica, as alterações estruturais causadas por ela não são reversíveis, ou seja, é mantido o risco de complicações em pessoas com altos graus.

  • 2. Miopia de curvatura:
    Acontece quando a córnea ou o cristalino, as duas “lentes” naturais do olho são mais curvas do que deveriam, o que desvia a luz de forma errada. Acomete tanto crianças quanto adultos e pode ter diferentes causas, como o ceratocone, em que a córnea fica mais fina e protrusa, ganhando um formato de cone; o espasmo acomodativo, em que uma contração mantida do músculo ciliar deixa o cristalino mais curvo; e fatores externos, entre eles, o edema corneano (inchaço da córnea) e as alterações metabólicas que impactam o cristalino.
    Nos casos de pessoas com ceratocone, a prioridade é acompanhar e estabilizar a doença, usando, enquanto isso, lentes oftálmicas (para óculos) para corrigir a miopia.

  • 3. Miopia de índice:
    Mais frequente em adultos e idosos, este tipo está ligado a mudanças na composição do cristalino e é, muitas vezes, sinal precoce de catarata. Neste caso, o tratamento é a realização da cirurgia de catarata com implante de lente intraocular.
    A saúde visual deve ser levada à sério desde a infância. A miopia pode ser prevenida, em alguns casos, com algumas medidas simples. “Sempre oriento aos pais que devemos equilibrar as atividades. Estimular ao menos 2 horas por dia ao ar livre, limitar o tempo de uso de telas digitais e a leitura muito próxima, garantir iluminação adequada durante o estudo”, diz Patrícia Kakizaki.
    O diagnóstico precoce também é fundamental para melhores resultados, por isso é essencial levar as crianças a consultas anuais ao oftalmologista, especialmente se houver histórico familiar. “Adultos também devem realizar exames oftalmológicos periódicos. Além disso, é importante manter hábitos saudáveis, como sono adequado e pausas visuais durante o trabalho, e tratar doenças oculares como catarata e glaucoma”, recomenda.

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