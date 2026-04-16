SERVIÇO

Ação oferece atendimento gratuito para declaração do IR em shopping na Bahia

Iniciativa ocorre nos dias 18 e 25 de abril

Esther Morais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 10:37

Ação oferece atendimento gratuito para declaração do IR em shopping na Bahia Crédito: Divulgação

Quem ainda não declarou o Imposto de Renda terá nova oportunidade de atendimento gratuito em Lauro de Freitas. A ação “Declare Certo 2026” terá novas edições nos dias 18 e 25 de abril, no Parque Shopping Bahia.

O atendimento será realizado das 10h às 21h, no piso L3, com suporte gratuito para declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e também para microempreendedores individuais (MEIs).

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA 1 de 7

Na primeira edição, realizada no último sábado (11), a ação contabilizou 110 atendimentos, incluindo envio de declarações, orientações e serviços voltados ao MEI. Ao todo, 51 pessoas foram atendidas, sendo seis microempreendedores. Foram registradas 22 declarações enviadas, 42 orientações e 44 atendimentos relacionados ao MEI.

A iniciativa é realizada em parceria com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da UNIME e é voltada para contribuintes com renda de até R$ 60 mil no ano-base de 2025. O serviço também inclui a Declaração Anual do MEI.

O atendimento é feito por estudantes do curso de Ciências Contábeis, sob supervisão de professores, com orientação técnica durante todo o processo. A proposta é facilitar o cumprimento das obrigações fiscais de forma acessível e sem custo.

Segundo a coordenadora do NAF da unidade, Ahiram Cardoso, a ação contribui para ampliar o acesso à informação e evitar erros na declaração. Já a superintendente do shopping, Lulie Najar, destaca a importância de oferecer serviços úteis à população em um espaço de fácil acesso.

Serviço

Declare Certo 2026 – Declaração de Imposto de Renda

Local: Parque Shopping Bahia – Piso L3

Datas: 18 e 25 de abril

Horário: das 10h às 21h

Atendimento gratuito

Público: contribuintes com renda de até R$ 60 mil (ano-base 2025)