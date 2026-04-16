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Ação oferece atendimento gratuito para declaração do IR em shopping na Bahia

Iniciativa ocorre nos dias 18 e 25 de abril

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 10:37

Ação oferece atendimento gratuito para declaração do IR em shopping na Bahia
Ação oferece atendimento gratuito para declaração do IR em shopping na Bahia Crédito: Divulgação

Quem ainda não declarou o Imposto de Renda terá nova oportunidade de atendimento gratuito em Lauro de Freitas. A ação “Declare Certo 2026” terá novas edições nos dias 18 e 25 de abril, no Parque Shopping Bahia.

O atendimento será realizado das 10h às 21h, no piso L3, com suporte gratuito para declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e também para microempreendedores individuais (MEIs).

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
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Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

Na primeira edição, realizada no último sábado (11), a ação contabilizou 110 atendimentos, incluindo envio de declarações, orientações e serviços voltados ao MEI. Ao todo, 51 pessoas foram atendidas, sendo seis microempreendedores. Foram registradas 22 declarações enviadas, 42 orientações e 44 atendimentos relacionados ao MEI.

A iniciativa é realizada em parceria com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da UNIME e é voltada para contribuintes com renda de até R$ 60 mil no ano-base de 2025. O serviço também inclui a Declaração Anual do MEI.

O atendimento é feito por estudantes do curso de Ciências Contábeis, sob supervisão de professores, com orientação técnica durante todo o processo. A proposta é facilitar o cumprimento das obrigações fiscais de forma acessível e sem custo.

Segundo a coordenadora do NAF da unidade, Ahiram Cardoso, a ação contribui para ampliar o acesso à informação e evitar erros na declaração. Já a superintendente do shopping, Lulie Najar, destaca a importância de oferecer serviços úteis à população em um espaço de fácil acesso.

Serviço

Declare Certo 2026 – Declaração de Imposto de Renda

Local: Parque Shopping Bahia – Piso L3

Datas: 18 e 25 de abril

Horário: das 10h às 21h

Atendimento gratuito

Público: contribuintes com renda de até R$ 60 mil (ano-base 2025)

Inclui: declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e Declaração Anual do MEI

Tags:

Imposto de Renda

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