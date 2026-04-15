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PF faz operação por morte de indígena e mira criminosos no sul da Bahia

Crime ocorreu em território indígena e teve grande repercussão na região

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2026 às 09:43

PF faz operação no sul da Bahia após homicídio
PF faz operação no sul da Bahia após homicídio Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), uma operação para avançar nas investigações sobre o assassinato de um indígena no sul da Bahia. A ação, batizada de Operação Santa Hermandad, cumpriu oito mandados de busca e apreensão em diferentes cidades do estado.

As ordens judiciais foram executadas em Salvador, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Medeiros Neto e Porto Seguro. O foco é esclarecer o homicídio do indígena Vítor Braga Braz e a tentativa de assassinato de Roniele Pereira, ocorridos em 10 de março de 2025, nas proximidades da Aldeia Terra Vista, localizada na Terra Indígena Barra Velha, no município de Prado.

PF faz operação no sul da Bahia após homicídio

PF faz operação no sul da Bahia após homicídio por Polícia Federal
PF faz operação no sul da Bahia após homicídio por Polícia Federal
PF faz operação no sul da Bahia após homicídio por Polícia Federal
PF faz operação no sul da Bahia após homicídio por Polícia Federal
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PF faz operação no sul da Bahia após homicídio por Polícia Federal

Segundo a PF, o caso ganhou forte repercussão na região e está inserido em um cenário de tensão envolvendo disputas por direitos territoriais indígenas. Por esse motivo, a investigação passou a tramitar na Justiça Federal. Desde então, a corporação realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar os responsáveis e reunir provas que sustentem a responsabilização penal dos envolvidos. A ofensiva contou com apoio da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia e da Força Nacional.

De acordo com os investigadores, o cumprimento dos mandados tem como objetivo desarticular uma possível estrutura criminosa armada ligada ao caso e reforçar o conjunto probatório já reunido, além de aprofundar a análise de vínculos entre os suspeitos. Durante as diligências, um investigado foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito.

Ao todo, foram apreendidas 813 munições de diferentes calibres, sete armas de fogo, aparelhos celulares e um veículo, materiais que devem subsidiar o avanço das investigações.

Ainda conforme a Polícia Federal, os elementos reunidos até o momento indicam a possível prática de crimes graves, como homicídio consumado, tentativa de homicídio e atuação de organização criminosa armada. A instituição destacou que novas fases da apuração podem ser realizadas a depender do andamento dos trabalhos.

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