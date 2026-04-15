POLÍCIA

PF faz operação por morte de indígena e mira criminosos no sul da Bahia

Crime ocorreu em território indígena e teve grande repercussão na região

Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2026 às 09:43

PF faz operação no sul da Bahia após homicídio Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), uma operação para avançar nas investigações sobre o assassinato de um indígena no sul da Bahia. A ação, batizada de Operação Santa Hermandad, cumpriu oito mandados de busca e apreensão em diferentes cidades do estado.

As ordens judiciais foram executadas em Salvador, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Medeiros Neto e Porto Seguro. O foco é esclarecer o homicídio do indígena Vítor Braga Braz e a tentativa de assassinato de Roniele Pereira, ocorridos em 10 de março de 2025, nas proximidades da Aldeia Terra Vista, localizada na Terra Indígena Barra Velha, no município de Prado.

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Segundo a PF, o caso ganhou forte repercussão na região e está inserido em um cenário de tensão envolvendo disputas por direitos territoriais indígenas. Por esse motivo, a investigação passou a tramitar na Justiça Federal. Desde então, a corporação realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar os responsáveis e reunir provas que sustentem a responsabilização penal dos envolvidos. A ofensiva contou com apoio da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia e da Força Nacional.

De acordo com os investigadores, o cumprimento dos mandados tem como objetivo desarticular uma possível estrutura criminosa armada ligada ao caso e reforçar o conjunto probatório já reunido, além de aprofundar a análise de vínculos entre os suspeitos. Durante as diligências, um investigado foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito.

Ao todo, foram apreendidas 813 munições de diferentes calibres, sete armas de fogo, aparelhos celulares e um veículo, materiais que devem subsidiar o avanço das investigações.