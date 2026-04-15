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Policial civil é baleado na cabeça durante ação em Tancredo Neves

Adailton Oliveira Rocha foi atingido enquanto realizava cumprimento de mandado no bairro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2026 às 12:07

Policial foi morto na Rua Paulo Valverde
Policial foi morto na Rua Paulo Valverde Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um policial civil foi baleado na cabeça durante uma ação na manhã desta quarta-feira (15), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. A vítima foi identificada como Adailton Oliveira Rocha, que atuava na 11ª Delegacia, responsável pela região.

De acordo com a TV Bahia, o agente participava do cumprimento de mandado quando foi surpreendido por criminosos e atingido por disparos. Ele chegou a ser socorrido e está em uma unidade de saúde com sinais vitais. 

Policial foi baleado na Rua Paulo Valverde

Policial foi morto na Rua Paulo Valverde por Reprodução/TV Bahia
Policial foi morto na Rua Paulo Valverde por Reprodução/TV Bahia
Policial foi morto na Rua Paulo Valverde por Reprodução/TV Bahia
Policial foi morto na Rua Paulo Valverde por Reprodução/TV Bahia
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Policial foi morto na Rua Paulo Valverde por Reprodução/TV Bahia

Após o crime, uma grande operação foi montada no bairro. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar intensificaram o policiamento e realizam buscas para localizar os suspeitos envolvidos no ataque.

A movimentação de viaturas é intensa, principalmente na rua Paulo Valverde e na rua Bahia, uma das principais vias da localidade. O reforço policial impacta diretamente o trânsito e a rotina dos moradores, especialmente no horário de maior circulação, com pessoas seguindo para o trabalho e estudantes deixando as escolas.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Tags:

Policial Troca de Tiros Tancredo Neves Adailton Oliveira Rocha

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