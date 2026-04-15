CRIME

Policial civil é baleado na cabeça durante ação em Tancredo Neves

Adailton Oliveira Rocha foi atingido enquanto realizava cumprimento de mandado no bairro

Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2026 às 12:07

Policial foi morto na Rua Paulo Valverde Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um policial civil foi baleado na cabeça durante uma ação na manhã desta quarta-feira (15), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. A vítima foi identificada como Adailton Oliveira Rocha, que atuava na 11ª Delegacia, responsável pela região.

De acordo com a TV Bahia, o agente participava do cumprimento de mandado quando foi surpreendido por criminosos e atingido por disparos. Ele chegou a ser socorrido e está em uma unidade de saúde com sinais vitais.

Policial foi baleado na Rua Paulo Valverde 1 de 4

Após o crime, uma grande operação foi montada no bairro. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar intensificaram o policiamento e realizam buscas para localizar os suspeitos envolvidos no ataque.

A movimentação de viaturas é intensa, principalmente na rua Paulo Valverde e na rua Bahia, uma das principais vias da localidade. O reforço policial impacta diretamente o trânsito e a rotina dos moradores, especialmente no horário de maior circulação, com pessoas seguindo para o trabalho e estudantes deixando as escolas.