Policial civil é baleado na cabeça durante ação em Tancredo Neves

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Wendel de Novais
Publicado em 15 de abril de 2026 às 12:07
Um policial civil foi baleado na cabeça durante uma ação na manhã desta quarta-feira (15), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. A vítima foi identificada como Adailton Oliveira Rocha, que atuava na 11ª Delegacia, responsável pela região.
De acordo com a TV Bahia, o agente participava do cumprimento de mandado quando foi surpreendido por criminosos e atingido por disparos. Ele chegou a ser socorrido e está em uma unidade de saúde com sinais vitais.
Policial foi baleado na Rua Paulo Valverde
Após o crime, uma grande operação foi montada no bairro. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar intensificaram o policiamento e realizam buscas para localizar os suspeitos envolvidos no ataque.
A movimentação de viaturas é intensa, principalmente na rua Paulo Valverde e na rua Bahia, uma das principais vias da localidade. O reforço policial impacta diretamente o trânsito e a rotina dos moradores, especialmente no horário de maior circulação, com pessoas seguindo para o trabalho e estudantes deixando as escolas.
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